飞鹤受邀参加哈佛中国论坛 输出中国乳业创新方案

美国东部时间4月4日-6日，第二十八届哈佛中国论坛在哈佛大学隆重举行。作为海外学生组织中历史最悠久、规模最大的中国峰会，本届论坛汇聚澳大利亚前总理陆克文、英伟达业务运营副总裁、美国科学院院士罗伯特·温斯罗普等全球政、商、学界顶尖领袖，围绕国际关系、经济商业、生物科技、人工智能等多个前沿领域展开深度对话。

本届论坛的主题是“与时舒卷，行则将至”，旨在共同搭建中美政商学界领袖与思想先锋的对话平台，共探时代机遇，共谋发展新篇。

中国飞鹤董事长冷友斌受邀出席论坛并在开幕式上致辞，分享中国乳业从“跟跑”到“领跑”的全球化发展思考。飞鹤是一家海外合作经验丰富、积极开展国际化布局并成功将品牌推向全球舞台的中国企业，冷友斌在现场以飞鹤的跨越式成长为例，探讨如何通过科技创新、品质提升和国际合作赋能企业发展，为全球行业的高质量发展贡献智慧。

论坛期间，中国飞鹤还与亚布力中国企业家论坛、龙商总会联合举办了“脑科学与健康”分论坛，中国飞鹤首席科学家蒋士龙出席论坛并发表演讲。

从中国东北出发到全球销量第一，见证中国全产业链重构

当今，数字经济正成为发展新形态，人工智能等技术革命正在孕育，世界经济处于深度变革期，经济全球化转型的压力与动力正在积聚。在这一背景下，如何与时俱进、持续发展，成为全世界关注的焦点。哈佛中国论坛作为连接中美两个大国的重要平台，始终致力于探讨全球化进程中的新趋势与新机遇，为全球经济的可持续发展注入新活力与新动能。

此次论坛上，飞鹤向世界分享了飞鹤从中国东北走向全球市场的成长路径，展现中国乳业在全球化浪潮中的创新与实践。

冷友斌在演讲中透露，飞鹤崛起的一个关键抉择，就是自建牧场，打造全产业链。他坚信，“没有好的奶源，没有规模化的牧场，就不能有好的产品”。飞鹤毅然投入全部身家，在中国率先自建牧场，以全产业链的严格把控，实现鲜奶品质达到国际领先水平，其生牛乳的主要指标，蛋白质含量≥3.4%、菌落指数≤0.5万，是欧盟标准的20倍，体细胞是欧盟标准1/2。

立足优质奶源优势，飞鹤持续从全产业链各环节发力保证产品新鲜，不仅形成“两小时生态圈”，保证鲜奶挤出后至飞鹤生产工厂，全程不超过2小时。今年1月初，飞鹤还发布了全球领先的乳蛋白鲜萃提取科技，实现精准提取和激活各类乳蛋白活性成分。

凭借过硬的品质和领先技术，飞鹤奶粉做到了连续六年婴幼儿配方奶粉中国销量第一，连续四年婴幼儿配方奶粉全球销量第一。冷友斌骄傲表示：“全产业链模式为乳业未来的发展，消费者对中国奶粉的信赖，建立了非常良好的基础和口碑。”

飞鹤推出首款定制大脑营养婴配粉，助力全球脑健康未来

在科技创新与生命科学日益成为全球发展重要驱动力的今天，脑科学作为探索人类认知与健康的关键领域，正受到前所未有的关注。今年的哈佛中国论坛特别设立了“脑科学与健康”分论坛，聚焦大脑发育与大脑营养的前沿研究，吸引了全球顶尖学者与行业领袖的共同参与。飞鹤作为“脑科学与健康”分论坛的支持方，深度展现了其在脑科学领域的前瞻布局与全球化视野。

大脑发育存在关键期，对人的一生影响深远。中国飞鹤首席科学家蒋士龙介绍，“2023年飞鹤正式启动脑发育战略，围绕生命早期1000天这一关键生长期，系统开展脑发育和脑营养的研究”。

据悉，飞鹤先后与哈佛医学院、北大医学部等7国20余家知名高校和权威机构建立了深度合作，整合全球领先的科研资源与创新力量推动脑营养科学的前沿探索与产品创新。

同时，飞鹤持续推进成果落地应用，推出中国首款婴幼儿定制大脑营养产品星飞帆卓睿、促进胎儿神经发育的孕妇复合营养品、爱本跃动蛋白营养粉等一系列产品，致力于将全生命周期科研成果转化为惠及全球消费者的产品价值。

“脑科学与健康”论坛主持人、哈佛医学院儿科助理教授孔栋表示：“我和飞鹤结识超过10年，飞鹤在科研上的长期投入和高屋建瓴，特别是在儿童大脑发育和营养领域的探索，都走在全球最前沿”。

耶鲁大学吴蔡研究所负责人Nicholas Turk-Browne深入探讨了营养、微生物组、免疫系统如何协同作用影响神经发育。他指出，肠道与大脑之间存在双向交流，比如很多人压力大时就会出现肠道不适，因为肠道中的神经以某种方式与大脑相连，最终会影响神经发育和认知功能。

值得一提的是，飞鹤-哈佛BCH脑发育基金会研讨会于同期举行，汇聚了来自哈佛医学院和波士顿儿童医院的Brian Kalish教授、Maria Lehtinen教授、何志刚教授、贵雄·亨施教授等多位专家、学者，共同探讨脑发育、脑营养最新科研成果。

从“引进学习”到“造船出海”，中国乳业走向世界舞台

随着全球经济深度融合，中国企业正以创新与品质为基石，加速走向世界舞台中央。作为全球最具影响力的中国话题论坛之一，哈佛中国论坛始终致力于搭建连接中国与世界的桥梁，探讨中国企业在全球化进程中的角色与贡献。

飞鹤正凭借其全球领先的品质和科技，积极拓展全球市场，向全球输出管理模式、技术、标准，为全球贡献中国智慧、中国方案。2024年4月份，中国飞鹤加拿大皇家妙克获得加拿大地区首张婴幼儿配方奶粉生产执照，2024年9月，飞鹤加拿大工厂婴配粉正式投产上市。

据了解，飞鹤加拿大工厂是加拿大本土首个婴幼儿配方奶粉生产工厂。自正式投产上市起，飞鹤加拿大工厂生产的婴幼儿配方奶粉已在沃尔玛和Loblaws的1100多家商超门店上架，并迅速获得当地消费者好评。

从牵头制定HMO和OPN检测团标填补标准空白，到向世界输出先进技术、管理，飞鹤不断以创新实践谱写中国乳业的国际化新篇。加拿大金斯顿工厂作为飞鹤全球布局的第一站，标志着中国乳企从“引进学习”到“造船出海”的历史性跨越。

从扎根东北黑土地到亮相哈佛学术殿堂，飞鹤正以科技硬实力重塑全球乳业话语体系。“飞鹤新的愿景是用营养传递爱，为人类更智慧、更健康、更长寿，成为最值得信赖的全龄营养解决方案的引领者”，冷友斌表示，随着脑科学研究和全球布局的不断深化，飞鹤将持续推动“中国方案”走向世界，让全人类共享科技创新进步带来的健康红利。