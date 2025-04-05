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清明时节气候多变 “三防三养”守护孩子健康

陈子源 蔡熊更

2025年04月05日10:58 来源：人民网

清明时节，气候晴雨多变，对儿童而言，易引发感冒、过敏、消化不良等问题。如何顺应节气特点，让孩子健康度过这个时节？为此，人民网采访了广东省中医院儿科主任医师杨京华、主治医师肖晓岚。

(责编：王仁宏、高雷)




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