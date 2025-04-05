福建省2024年处理医保违法违约定点医药机构13701家

以“医保基金安全靠大家”为主题的2025年福建省暨福州市医保基金监管集中宣传月活动3日晚在福建福州“闽江之心”海丝广场启动。

据官方透露，2024年，福建省共处理医保违法违约定点医药机构13701家。其中，暂停医保协议497家、解除医保协议542家、行政处罚386家；移送司法机关29家、移送纪检监察机关80家、移送其他行政部门1457家；查出的违法违规违约资金均已全部追回。

福建省医疗保障局党组成员、副局长林挺华表示，该局以零容忍态度严厉打击各类违法违规使用医保基金行为，今年将继续加强与公安、检察院、法院、财政、卫健、市场监管、药监等部门的沟通协作，推进医保基金管理突出问题专项整治，紧盯重点对象和关键问题，合力破解堵点难点，形成医保基金监管高压态势。

福建省医疗保障局将通过开展国家和省级医保基金飞行检查等方式，打击欺诈骗保和违法违规使用医保基金行为。

启动仪式上，14位来自社会各界的代表，受聘为福州市医疗保障局社会监督员，进一步充实了医保基金监管的社会监督力量。

据悉，集中宣传月期间，福建全省医保系统将聚焦药品追溯码“码上监管”、医疗机构“自我管理”、支付资格“监管到人”等内容，开展形式多样的医保基金监管相关法律法规宣传工作。(叶秋云)