二季度广东开汛或偏早 “龙舟水”阶段降水集中

据广东省应急管理厅4日消息，第二季度广东开汛或接近历史同期略偏早，预计“龙舟水”阶段降水集中，粤北及珠三角地区需重点防范中小河流超标准洪水、山体滑坡及城市内涝；沿海地区需警惕风暴潮对基础设施的冲击。

目前，广东省安委办、省减灾办、省应急管理厅已会同有关单位，召开综合会商研判会，分析研判2025年第二季度全省防控重大风险形势。

综合会商研判认为，第二季度广东开汛接近历史同期略偏早，5月21日至6月20日“龙舟水”是广东省降雨集中期，自然灾害方面，预计“龙舟水”阶段降水集中，粤北及珠三角地区需重点防范中小河流超标准洪水、山体滑坡及城市内涝；沿海地区需警惕风暴潮对基础设施的冲击。

同时，会商还认为，安全生产领域，存在节假日客流高峰与极端天气叠加的风险，道路交通领域旅游包车、危货运输安全风险突出；建筑施工受强降雨影响，须严防深基坑坍塌、塔吊倾覆等事故；高温天气导致危化品储罐泄漏燃爆风险攀升，老旧社区电气火灾及露天作业人员中暑问题需高度关注和防范。

会商指出，广东第二季度出现阶段性高温和干旱风险高，汛期和“龙舟水”阶段需防范中小河流超标准洪水及崩塌、滑坡等地质灾害。同时，第二季度历史同期道路交通事故多发频发，水上船舶风险高；特别是台风季前兆性强对流天气增多，珠江口航道和琼州海峡渡轮航线船舶失控风险增加，暴雨可能引发内河水位上涨，存在船撞桥、船舶碰撞等风险，部分港口码头面临上水风险。

此外，第二季度期间，广东的工程建设活动进入活跃期，建筑施工领域安全生产形势严峻。群众用火、用电增多，安全形势仍不容乐观。高温加剧生产安全风险，生活领域隐患同步攀升。

会商还提醒，要密切关注节日期间各种风险叠加影响。 (记者 王坚)