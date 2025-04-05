大叔成“小矮人” 专家：警惕甲状旁腺癌

小小的甲状旁腺，带来的疾病却远比“邻居”甲状腺疾病凶险。广东省人民医院甲状腺疝外科副主任医师阴英近日表示，甲状旁腺素异常影响钙磷代谢，如果出现持续性骨头痛、反复肾结石、血管钙化等，这往往是甲状旁腺癌的早期症状。

在人体颈部甲状腺的后方，四个形似绿豆的腺体默默调节着全身的钙磷代谢。正常情况下，甲状旁腺素能够促进血钙升高、血磷下降，从而保证骨骼、神经肌肉等系统的正常运作。

这个直径不足1厘米的微小器官一旦病变，便如同启动了一台失控的“钙代谢破坏机”——过量分泌的甲状旁腺激素可使血钙飙升至正常值的10倍，导致骨骼粉碎性骨折、心脏骤停等致命后果。

广东省人民医院近日接诊一位54岁男性患者，该名患者行走困难1年余，但未予以重视。3月前无明显诱因出现全身多发骨折，无法行走，依赖轮椅。

阴英表示，患者辗转多家医院均被误判为“严重骨质疏松”，直到出现声音嘶哑、吞咽困难才通过甲状旁腺核素扫描锁定病因——甲状腺超声提示甲状旁腺癌可能，一枚直径4厘米的肿瘤已疯狂侵蚀食管和气管。

“患者来的时候坐在轮椅上，像个‘小矮人’。”阴英表示，患者变成“小矮人”，正是因为其骨骼中的钙质在超高浓度甲状旁腺素的影响下逐步溶解，导致全身病理性骨折，人越缩越小。

手术是首选治疗方法，但风险极高。医院团队为此采取多重保障措施，经持续血液净化和钙剂输注患者才转危为安。

阴英表示，甲状旁腺癌的发病率约为0.005%至0.01%。这种疾病的凶险性不仅在于极低的发病率，更因其早期症状缺乏特异性，极易被误诊为骨质疏松或肾结石。“很多患者出现病理性骨折才确诊，此时肿瘤往往已侵犯周围重要结构。”阴英坦言。

“有的甲状腺癌患者需要切除全部甲状腺，术后还能靠口服药物来维持甲状腺素水平。但甲状旁腺素目前还没有人工合成替代，万一切除了所有甲状旁腺，患者只能终身通过注射等手段补钙，非常影响生活质量。”阴英解释。

阴英表示，通过B超、核素扫描ECT、甲状旁腺素、血钙、骨密度等综合手段是甲状旁腺癌的早筛方式，此外无症状甲状旁腺瘤大时也需关注。(记者 蔡敏婕)