专家：单抗药物让AD治疗进入新阶段

阿尔茨海默病(AD)是一种最常见的神经退行性疾病，会导致记忆力和认知功能逐渐衰退，是全球老龄化社会的重大挑战和社会医学问题。早发现、早诊断、早治疗可大幅减轻患者及社会负担。

专家团队与接受单抗治疗的患者交流。(中新网记者 陈静摄)

“阿尔茨海默病主要会导致认知障碍。在疾病发生早期，患者出现‘蛛丝马迹’的时候及时就诊，非常重要。”上海交通大学医学院附属仁济医院神经内科主任、《中国阿尔茨海默病报告2024》主要发布者王刚教授3日接受中新网记者专访时表示，“随着可以静脉注射的β-淀粉样蛋白(Aβ)单克隆抗体不断问世，从阿杜卡单抗、仑卡奈单抗到如今的多奈单抗，阿尔茨海默病的治疗进入了全新的阶段。”王刚教授介绍，仑卡奈单抗主要针对Aβ原纤维，使用的周期是两周一次；刚刚上市的多奈单抗主要针对Aβ斑块，每四周一次。虽然作用靶点不同，但都能够起到延缓记忆，部分改善认知的作用。

王刚教授告诉记者，无论哪种单抗，都是针对早期的阿尔茨海默病患者。目前定义为两类人群，一类叫AD源性轻度认知障碍(MCI)患者；另一类是早期阿尔茨海默病患者。“晚期阿尔茨海默病患者则不能接受单抗治疗。”他直言。

阿尔茨海默病早期有哪些典型症状？王刚教授介绍，这些症状包括：记忆下降、转头即忘；反复言语、用词逐渐匮乏、句子越来越短；执行功能变差，不能完成一些简单的动作，比如系鞋带等；始终精神涣散；视空间发生变化，比如，原本方的物体会被幻视为圆的等。

“如果老人出现一个或几个症状，需要家人高度警惕，可能罹患认知障碍。”这位临床专家表示，目前，到记忆门诊就诊的患者主要以早期和中期患者为主。他说，近年来，随着阿尔茨海默病疾病科普宣教广泛开展，前来就诊者中，早期患者占比不断增加，有些处在轻度认知障碍、更早期主观认知障碍阶段者也会来看病。“这是很好的趋势。”王刚教授认为。

在黄浦区老年护理医院，记者看到，作为三级医院下沉基层医疗机构的专家团队，王刚教授团队正为潘先生的老伴进行单抗治疗。潘先生说，爱人年近八旬，最近一年，老伴出现了明显的健忘状况。约好的事情说了就忘；而且老伴的两位姐姐几年前接连罹患阿尔茨海默病。这样的关联引起潘先生的警惕，他陪着老伴到医院就诊，确诊为早期阿尔茨海默病。

目前，医学界认为，对于早发病的患者，比如四、五十岁发病者，或者家里已经有一级亲属(父母亲、子女、兄弟姐妹)是阿尔茨海默病患者，要高度重视。研究发现有遗传基因与阿尔茨海默病有关：APP、PS1和PS2基因突变会引起常染色体显性遗传的阿尔茨海默病；而ApoE基因则是风险基因。王刚教授表示，如果上述人群出现记忆力下降等症状，应该通过常规神经影像检查或通过抽取外周血检测相关病理蛋白指标进行脑健康检查。

在豫园社区卫生服务中心(黄浦区老年护理医院)，该院院长张扬对记者表示，2023年2月，该中心开设了上海首家社区记忆门诊，把脑健康的筛查嵌入65岁及以上老年人的免费体检中。对于筛查出来有高危人群，该中心为老人进行基层首诊，而后将疑似人群转到合作单位上海交通大学医学院附属仁济医院神经内科进一步诊断和治疗。如果这个病人处于阿尔茨海默病的早期，比较适合用单抗治疗，病人会被转回到豫园街道社区卫生服务中心和黄浦区老年护理医院来用药。王刚教授亦表示，他定期到社区卫生服务中心坐诊，不仅为患者开展诊疗，也会带教社区基层医生，提升他们识别疾病的能力。

在黄浦区老年护理医院，王刚教授团队与张扬院长共同制作了就诊卡和手环。就诊卡上标明患者在使用单抗，以提醒接诊医生。(中新网记者 陈静摄)

在采访中，王刚教授还特别介绍了“单抗使用患者管理2.0版”(简称：2.0版)。据悉，“单抗使用患者管理1.0版”主要关注患者输液和输液后的副反应管理。王刚教授说，而2.0版则在原先基础上增加关注了老人罹患共病的治疗和管理。他强调，随着现在使用单抗人群的逐渐增多，不可避免地会发生老人同时发生卒中的风险。在黄浦区老年护理医院，王刚教授团队与张扬院长共同制作了就诊卡和手环。就诊卡上标明患者在使用单抗，以提醒接诊医生。患者如果突然出现脑卒中，到医疗机构的卒中中心就诊，医生只要一看到这个卡片就知道轻易不能溶栓，否则可能会引起脑出血，甚至危及生命。他介绍，戴在手上的手环也会有相关标注。在采访中，记者在潘先生爱人的手腕上看到了相关手环。(记者 陈静)