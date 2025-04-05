气象与消防联手 加强灾害事故抢险救援

记者4日从中国气象局了解到，中国气象局和国家消防救援局近日围绕灾害防范、应急响应、联合救援、共同建设等联合建立应急救援联勤工作机制，提升灾害事故抢险救援综合能力。

中国气象局局长陈振林表示，希望双方进一步健全信息共享、联动救援机制，带动基层消防救援队伍与气象部门加强沟通协调，形成抢险救援工作合力。中国气象局将继续加强气象预报预警服务新技术、新产品在应急救援保障中的应用，推动气象服务更好融入防灾减灾救灾全链条。

及时、准确、专业的气象监测预报预警，对于预置抢险救援力量至关重要；人工增雨（雪）作业是降低森林草原火险等级、火区扑救的有效手段。在气候变化背景下，消防救援工作对气象服务需求更加迫切。

国家消防救援局副局长徐忠舜表示，希望双方持续深化合作，建立应急救援联勤工作机制，进一步发挥气象预警先导作用，为消防救援队伍提供灾害现场精准天气实况、短临气象预报预警等信息，衔接好“防”和“救”工作链条，最大限度保障人民群众生命财产安全。

根据应急救援联勤工作机制，双方将共享气象数据，根据应急救援任务需要或关键时间节点，开展联合会商，针对性采取防范应对措施；气象部门将强化临灾预警提醒，提供指挥决策专业支撑，消防救援部门将收集反馈灾害现场天气实况、灾情、救援情况等信息；双方将建立业务人员互派交流机制，并强化科研合作，推动相关技术创新与成果转化。