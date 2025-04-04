打开
人民网健康·生活
热词：滚动　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

健康“医”点通

清明假期健康提示 重点预防6方面

陈子源

2025年04月04日09:31 来源：人民网

清明时节，正是祭祖扫墓、踏青出游的好时机。天津中医药大学附属保康医院主任医师韩娟在接受采访时提示，大众在出行踏青过程中，要增强健康意识，重点预防以下6方面。

 

(责编：杨曦、高雷)




热门点击排行榜

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开