情系雪域高原 做百姓心中好“门巴”

“感谢从北京不远万里来到西藏的好‘门巴’！”

“门巴”，藏语，意为医生。提起一批批来自北京的援藏医疗队伍，藏族同胞交口称赞。

过去，西藏自治区一些重症患者，求医问药不得不踏上转院到外地的“征途”。2015年8月开始，中央组织部、国家卫生健康委等相关部门，共同组织实施医疗人才“组团式”帮扶，把精湛的医疗技术和先进设备带到西藏等地。在这场跨越十年的帮扶接力中，京藏两地不以山海为远，紧紧相连。援藏医生与患者、带教专家与徒弟结下深厚情谊，雪域高原涌现出越来越多好“门巴”，当地的医疗服务质量和水平也得到很大提升。北京大学人民医院连续多年对口帮扶的西藏自治区人民医院，就是这样一所从医资薄弱到“杏林春满”，在医术上打了一场“翻身仗”的医院。

医患同心 好“门巴”获当地百姓认可

在西藏自治区人民医院肾脏内科，穿着藏袍的72岁老人旺杰（化名）正在等待复诊。见到医生时，他颤巍巍竖起了大拇指，用不算流利的汉语笑着说：“这段时间好多了，谢谢梁医生！”

旺杰口中的梁医生，是北京大学人民医院第十批“组团式”援藏医疗专家梁耀先，现任西藏自治区人民医院肾脏内科副主任。旺杰初次上门求诊时，梁耀先刚到拉萨，还没从缺氧的不适中缓过劲儿来，就马上投入诊疗。

由于旺杰患有多年慢性肾脏病，且伴有多种合并症和并发症，治疗难度大、风险高，一度出现病情恶化，无法下地活动等情形。梁耀先迎难而上，协调多学科讨论研究，最终制定了详细的治疗方案。面对患者及家属承受的巨大身心压力，梁耀先总是专注倾听、给予安慰，并耐心指导生活起居等方面的注意事项。“梁医生一直认真负责。但凡我爸爸身体有点不适，我都会第一时间联系梁医生，他无论多忙都回复我们的信息，他的敬业和热心让我们全家非常感动。”旺杰的大女儿感激地说。

旺杰的病情需要长期规范管理，频繁地复诊、配药成了生活的一部分，而梁耀先也成为他康复路上最重要的伙伴。今年春节期间，梁耀先返京休假，再次见面时，旺杰紧紧握住他的手，眼中满是欣喜。“我十分想念北京的‘门巴’！”旺杰动情地讲述着，自己天天上网查看医院的出诊信息，心里一直担心梁医生不再回来。

梁耀先叮嘱旺杰疾病管理注意事项。（王颖 摄）

“时间久了，我和他似乎形成了一种无言的默契——他坚韧不拔，我绝不放弃；他无条件信任，我全力以赴。”梁耀先在自己的援藏笔记中写道，这段跨越时空距离的情谊，如同潺潺流水，温暖而绵长。而这份一心只为守护生命的执着与坚持，也成为援藏路上医患携手共进、守望相助的真实写照。

师徒结对 打造一支带不走的医疗队

帮扶要“输血”，更要“造血”。做好“传帮带”，为当地打造一支带不走的高水平医疗队，是医疗人才“组团式”援藏的主要目标之一。

说起徒弟李芳的进步，北京大学人民医院第十批“组团式”援藏医疗队队长张果满是欣慰。此前，张果所支援的西藏自治区人民医院妇科由于成立时间短，妇科恶性肿瘤等疑难危重症诊疗技术短板明显。为此，她从妇科肿瘤标准化诊疗、妇科肿瘤手术开展、“师带徒”人才培养及科研技术创新等方面重点发力。每周五上午，她都会组织李芳等科室医护人员开展妇科肿瘤规范化培训，围绕卵巢癌、宫颈癌、子宫内膜癌等妇科恶性肿瘤的规范化诊疗路径、创新技术应用及社会心理支持等议题展开探讨，并邀请北京大学人民医院护理团队进行线上指导。

张果（左一）分享援藏工作成效。（刘磊 摄）

“培训取得了可喜成效。”据张果介绍，截至目前，团队已完成妇科恶性肿瘤手术50余例，其中腹腔镜手术占比超60%，并发症发生率下降近30%。团队还成功实施西藏地区首例腹腔镜卵巢癌全面分期手术（腹主动脉旁淋巴结切除达肾静脉水平）、西藏自治区人民医院首例外阴癌根治术，开展腹腔镜下宫颈癌根治术、子宫内膜癌分期手术等微创术式，将开腹子宫内膜癌、卵巢癌手术时长缩短至标准范围内。针对当地患者依从性差的问题，团队建立西藏首个妇科肿瘤数据库，纳入300余个病例进行定期随访，使患者复诊率提升至75%。

“健康所系，生命相托。”作为西藏自治区人民医院的妇科主任，张果还致力于推动科室医疗服务模式创新。例如，运用信息技术手段，为患者提供覆盖诊前、诊中、诊后的全流程服务；严格把控科室医疗质量安全关，完善定期质控考评，及时发现并纠正诊疗过程中出现的问题。

手把手指导，面对面教授，传递的是医术，更是“种子”和希望。西藏自治区人民医院妇科的优化升级，只是医疗人才“组团式”援藏工作的一个缩影。

据统计，北京大学人民医院先后派出十批22个学科68名专家赴西藏进行对口帮扶，通过“首席专家制”和“以院包科”机制，帮助受援医院培养了56名骨干医师，其中12人获省级学科带头人称号；建立“智慧医院指挥中心”，整合急诊、重症等科室数据，患者平均候诊时间缩短至25分钟，远程会诊平台完成150例危重症患者的多学科协同救治；创立“双导师制”，在西藏开设“高原医学研究生班”，血液科通过“午间道”“晚间道”线上课程，与在京专家共享最新诊疗方案，恶性血液病患者转诊率下降85%。

十年情缘 “人民人”援藏故事未完待续

西藏地广人稀，基层医疗能力薄弱，传统短期支援难以促成体系化提升。“组团式”帮扶是破解西藏医疗资源结构性难题的关键抓手，到今年已经开展整整十年。

“我们这里海拔高，自然条件艰苦，很多援藏专家刚开始查房时从病房一头走到另一头就要歇好几次，大口喘气以尽量保持声音平稳。”西藏自治区人民医院党委副书记、院长吴东说，为了让援藏专家“留得住、干得好”，医院设立专项办公室，配备弥散氧气的公寓，为专家生活各方面提供保障支持。在工作开展过程中，也给予援藏专家充分信任。

北京大学人民医院的援藏专家也没有辜负这份信任，用心、用情、用力，在当地留下了一个又一个“第一”：建立西藏第一个也是唯一一个血液专科病房；开展早产儿视网膜病变筛查，打造西藏第一个早产儿眼底筛查体系；引进西藏首台高清荧光胸腔镜，规范开展荧光胸腔镜手术；完成西藏首例超声定位纤维支气管镜引导下经皮气管切开术、首例人工耳蜗植入手术、首例埋藏式心脏复律除颤器植入术……

“有人说援藏是背井离乡、风尘仆仆。但对北大‘人民人’而言，正是这样的经历，让我们得以触摸到祖国山河的壮美辽阔，感受到民族文化的多元包容，在缺氧不缺精神的淬炼中，践行医者仁心。”前来西藏慰问的北京大学人民医院副院长杨帆勉励大家，一次援藏行，将留下一生援藏情。援藏有时限，但技术扎根了，队伍留下了，这就是意义。

杨帆前往西藏自治区人民医院慰问援藏医生。（刘磊 摄）

凡是过往，皆为序章。返程的汽车辗转于深沟高壑、涛怒湍急间，杨帆已紧锣密鼓盘算起下一阶段的帮扶规划。“一是智慧化，要推广AI辅助诊断系统，在卫生院等基层医疗机构部署心电图、CT影像的人工智能诊断终端，实现‘基层检查—三甲诊断’模式全覆盖。二是协同化，构建自治区—县—乡三级医联体，通过‘流动医疗车+5G会诊’辐射牧区，使农牧民就近就诊率得到提升。此外，还可以与瑞士、尼泊尔等国家合作，共建高原创伤与慢病联合实验室，攻关高原脑水肿预警、慢性缺氧性疾病防治等全球性课题……”

在海拔约3650米的拉萨市街头，随处可见“老西藏精神”的标语——“特别能吃苦、特别能战斗、特别能忍耐、特别能团结、特别能奉献”。而今，一批又一批“组团式”援藏医疗队奔赴雪域高原，不断为“老西藏精神”注入新的时代内涵。