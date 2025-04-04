医生提醒青少年把交互式AI当“心理树洞”潜在风险

中新网4月3日电 国家卫健委4月3日召开新闻发布会，介绍时令节气与健康有关情况。会上，有记者提问：现在随着人工智能技术的发展，有的青少年会把交互式AI当成“心理树洞”来倾诉自己的烦恼，这样有助于缓解自己的压力吗？有哪些潜在的健康风险？

对此，北京大学第六医院主任医师黄薛冰表示，青少年是数字世界的原住民，他们对交互式的AI软件接受起来是非常快的，这和青少年的心理特点有关。因为对于孩子来说，他们的交友需求是非常强烈的。另外一方面，青少年在成长过程中，他的自我意识以及自信心还在建立当中，还不足、不充分，所以他跟别人社交的时候容易缺乏自信，容易感到羞怯，担心别人评价自己、不接纳自己。孩子和AI交流的时候没有这样外在的评价，他会更加的放松，更加能够吐露他的心里话，这是孩子们喜欢AI的原因。

黄薛冰强调，如果单一的只是和AI软件交流，或者是过度沉迷于AI软件也会造成坏处。因为青少年在发育过程中，在和人交流当中很重要的一个过程叫做社会化，所谓社会化就是要和别人去交流，接受别人的评价、反馈，进而来调整自身的认知、行为，去符合社会规范。所以跟真人交流虽然有一些评价会让青少年觉得有压力，但是这样的评价有助于孩子跳出自我的视角，能够从外在的视角来审视自己，进而来调整自己，这个很重要。

黄薛冰表示，真人的交流还有一个作用，就是我们和人交流的过程中，会去学习识别别人的情感，比如别人的表情、别人的动作，我们会感知情感。另外一方面，我们也会学习以及模仿别人是怎么表达情感的。比如我们和人交往，我们怎么说，说还是不说，比如说我们的社交距离是多少，跟别人的眼神接触要怎么样，都是在真人社交当中不断学习来的。如果青少年一味的和AI交流，就丧失了学习的机会，久而久之孩子们就不容易去把握社交的界限，逐渐会变得情感平淡、疏离，好像机器人一样，这是AI带来的坏处。总的来讲，这种AI的社交互动不能取代真人的互动，可以在某些情况下做一个小小的补充。