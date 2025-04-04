“液断”“生酮”减肥靠谱吗？医生：都有健康隐患

中新网4月3日电 国家卫健委4月3日召开新闻发布会，介绍时令节气与健康有关情况。会上，有记者提问：现在网络上推荐各种减肥方法，比如“液断”“生酮”饮食、代餐等，这些都很流行，从医学专业角度看，这些方法是否科学？

对此，北京医院主任医师潘琦表示，以上这些网络流行的减肥方法还是存在不少健康隐患的。

第一，不推荐生酮的饮食减肥方法。生酮饮食里面含的大部分是高脂肪饮食为主，有一定的蛋白质，极少的碳水，碳水摄入减少就会导致脂肪分解产生更多的酮体，酮体蓄积以后会导致酸碱平衡的紊乱，如果在糖尿病患者中还会诱发酮症酸中毒。另外，这种饮食模式营养膳食均衡性相对比较差，所以容易出现营养的失衡。同时，它还会导致心血管的负担加重，肝肾功能也会出现相应的异常。还有一些患者食用生酮饮食后会出现头痛、乏力、便秘的情况，所以不推荐。

第二，有关营养粉代餐的减肥方法，也是不建议的，尤其是长期的营养粉代餐，里面其实营养素也是不全面的。很多人用了以后会出现营养素、矿物质和维生素的缺乏，会导致贫血、肠道菌群紊乱，甚至还会诱发一些健康问题。

第三，液断减肥法，这个减肥法其实是一个极端的饮食模式，含的热量非常低，只有400-800大卡，而且都是以液体食物为主。长期使用这类的减肥方法，胃肠道的功能就会出现失衡，而且营养素是明显的缺失的，还会诱发贫血、维生素的缺陷，甚至有些人会出现肌肉量的减少，很衰弱，所以这种减肥方法也是不推荐的。

潘琦强调，在选择减肥方法的时候，一定要辨明真伪，还是要合理规划，同时综合干预，科学实施，这样才能达到既有效减肥，还能安全维持体重的良好结果。