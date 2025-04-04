如何防止和缓解花粉过敏症状？医生教你几招

中新网4月3日电 国家卫健委4月3日召开新闻发布会，介绍时令节气与健康有关情况。会上，有记者提问：近期一些城市进入花粉过敏的高发期，很多花粉过敏的患者出现一些眼睛红痒症状和打喷嚏的症状，有什么有效方法可以防止和缓解这些症状呢？

对此，中国中医科学院西苑医院主任医师刘静表示，对于花粉症的患者，首先要注意尽量的避免或者是减少花粉的接触。具体的做法，比如在发作期的时候尽量减少户外活动。对于学生人群，建议尽量减少或避免户外的体育活动，这是因为在临床经常能够见到过敏的孩子在户外活动以后出现了原有过敏症状的加重，甚至会出现咳嗽、胸闷、气短，甚至是哮喘的发作等等。 另外，在花粉浓度比较高的时候，如果外出，建议尽量佩戴口罩或者是护目镜。同时，建议减少开窗通风的次数。如果从外面回家之后，还可以适当的使用一些海盐水等来清理鼻腔。

对于已经发生过敏的患者，刘静建议，在使用各种药物以及针灸等方法来治疗的同时，还推荐患者使用以下方法来帮助缓解症状：

一是可以用热气熏蒸的方式缓解鼻部以及眼睛的症状，就是拿一杯热水或者把热毛巾拧干之后热敷鼻部以及眼睛，可以帮助缓解症状，但操作的时候还是要注意温度不要太高，避免烫伤局部的皮肤。

二是可以采用按摩局部穴位的方式，最常用的穴位是迎香穴，还可以摩擦鼻背。迎香穴就是在鼻翼旁的鼻唇沟里面，可以用食指或中指轻轻按揉迎香穴，适度用力，力度以局部轻微的酸胀感为主。也可以用按摩鼻背的方式来缓解症状，按摩时可以把拇指对搓，搓热以后再摩擦鼻背的皮肤，上下多擦几次，鼻背有温热感以后，鼻子的症状也会得到缓解。搓鼻背时要注意不能过度用力，防止搓伤鼻背的皮肤。

此外，可以用热风吹大椎的方式，主要是用吹风机的热风来吹大椎、风池、肺俞，基本是颈部这一巴掌的区域，这部分区域通过热风来吹，达到缓解鼻部症状的作用。要注意不要用吹风机长时间固定的对着一个部位吹，防止皮肤被烫伤。