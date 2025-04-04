清明时节，吃青团、做艾灸需要注意啥？中医医师这样建议

中新网4月3日电 国家卫生健康委4月3日召开新闻发布会，介绍时令节气与健康有关情况。中国中医科学院西苑医院主任医师刘静在会上表示，吃青团、做艾灸都体现了传统的、历史悠久的“艾文化”。

刘静介绍，“鲜艾入膳、陈艾入药”的说法由来已久。其实在《本草纲目》就有“春月采嫩艾做菜食”的记载，青团就是与此相符的。青团是用鲜嫩的艾草汁加上糯米粉，再包裹各种馅料以后蒸制而成的一种美食，确实很美味，但是它也存在比较黏腻、高糖、高脂、不好消化的特点。所以在生活当中，比如老人、小孩，还有糖尿病患者、胃食管反流的患者、脾胃虚弱的患者，建议要谨慎食用。

“关于艾灸百会的问题，大家都知道头为诸阳之会，百会穴是手足三阳经与督脉、足厥阴经交会的地方。在《本草纲目》当中提到了艾叶具有什么样的作用？性温、味苦、无毒、纯阳之性。”刘静表示，在清明时节乍暖还寒，人体处于阳气已升，但阳气不旺的状态，这时候通过艾灸百会来培补身体阳气，实际上是起到了扶助正气的作用。在内经中也提到，正气存内、邪不可干，通过艾灸百会，我们可以达到“已病者治病、未病者养生”的目的。

刘静提醒，不是所有的人都适合艾灸，比如阴虚火旺体质的人，这些人群往往会有一些症状，比如容易手足心热、口干舌燥、口舌生疮等等，在做艾灸时很容易诱发便秘、咽喉肿痛或者是头痛等上火的症状。对于高热、局部红肿热痛的实热证患者其实也不太适合艾灸治疗。还有糖尿病患者的皮肤感觉比较迟钝，所以艾灸时比较容易发生烫伤，所以艾灸要谨慎。另外，孕妇的腹部和腰骶部也是禁灸的。

刘静强调，如果自己在家里做艾灸，还有一些注意事项：首先，艾灸的温度不是越烫越好，在艾灸的时候，建议以局部皮肤有温热感，皮肤微红的状态最适合。如果在艾灸过程中出现了局部的皮肤灼痛感，建议立即调整艾条与皮肤的距离，或者是直接换一个施灸的部位。 再一个，不要一次灸太多穴位、不要灸太长时间，一般情况下根据个人体质情况，每次选2-3个穴位，每个穴位灸10-15分钟就可以了。在艾灸中或者艾灸之后，注意适当防寒保暖，艾灸之后要适当补充温水。如果是首次艾灸，建议咨询一下医生，由医生根据个人体质的情况来给出艾灸的方案，包括选穴、操作的方法、艾灸的频次以及时间等等。