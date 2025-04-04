中国疾控中心：手足口病重症比例显著下降

本报北京4月3日电（中青报·中青网记者 刘昶荣）“手足口病其实是一种常见的传染病，有20多种肠道病毒可以引起疾病。”在国家卫生健康委今天召开的新闻发布会上，中国疾病预防控制中心免疫规划首席专家王华庆说，手足口病发病从4月开始呈上升趋势，第一个高峰在5-7月。

记者从发布会上获悉，我国手足口病虽然流行强度比较高，但重症比例明显下降。2024年中国疾控中心监测数据显示，与2009年至2019年平均水平相比，手足口病中重症的比例下降了97%。

手足口病，是指孩子的手、足、口腔的皮肤、黏膜出现病变，主要表现是早期发烧，后期有皮肤黏膜改变，皮肤出现红点，有的伴有疱疹出现，有时在其他部位也会出现皮疹。

王华庆介绍，手足口病的主要发病人群为5岁以下儿童，1岁年龄组发病率最高。手足口病很少出现合并症，假如孩子发病期间伴有腹泻症状，个别会脱水，极罕见的会合并病毒性脑炎。

相比之前，目前手足口病出现了多种肠道病毒共同流行的情况。

手足口病的最主要传播途径是接触传播，还会通过呼吸道飞沫和消化道传播。王华庆说，通常而言，病人的粪便、鼻咽分泌物、飞沫、疱疹液都可以携带病毒，玩具、餐具、口杯、毛巾等物品受这些病毒污染后也会造成疾病传播。

关于如何预防，王华庆建议，保持手部卫生，经常开窗通风，保持空气清洁，在流行季节，孩子尽量减少聚集，避免接触手足口病患者。