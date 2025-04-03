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扁鹊式“帕梅拉” 4个动作助你减重健身

2025年04月03日14:03 来源：人民网

春季阳光明媚，气温适宜，正是减肥瘦身的好时机。有没有不用跑不用跳就能减肥的方法？不妨试试以下这4个动作：

嘿哈功：每组10次，每天5组。

拉伸小腿：每组30次，每天3至5组。

绕肩操：每组20次，每天5组。

交替提膝摆臂：每组10次，每天3至5组。

(责编：王仁宏、高雷)




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