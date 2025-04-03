直播预告：维护尿毒症患者的生命通道

人体的“高速公路”——血管，需要维护和管理，尤其是那些每周要接受三次以上血液透析的尿毒症患者而言，这条“高速公路”的运行状况更是关乎生死。如何尽力维护好血管通路？多学科团队又将怎么应对并发症的致命威胁？

4月8日10:00至11:00，北京大学第三医院肾内科主任医师王松，北京大学第三医院介入血管外科副主任医师刘启佳做客“人民好医生”直播间，与大家一起分享肾内科与介入血管外科如何最大程度保护透析通道，欢迎届时收看。

专家简介：

王松，北京大学第三医院肾内科，北京康复医学会肾脏病分会副主任委员，中国医院协会血液净化中心委员。

刘启佳，北京大学第三医院介入血管外科，副主任医师，擅长外周血管疾病的介入与开放手术治疗，北医三院尿毒症患者透析用内瘘的建立与维护工作的负责人。

如何收看直播：

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