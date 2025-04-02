直播预告：专家共话消化内镜舒适诊疗

消化内镜舒适诊疗是指在消化内镜检查或治疗过程中，通过麻醉或镇静技术减轻患者的不适感，使其在无痛、放松的状态下完成诊疗。该模式结合了消化内镜技术与麻醉医学的优势，显著提升了患者的接受度和检查质量，已成为现代消化疾病诊治的重要发展方向。然而，公众对麻醉安全性、适用人群、术后恢复等问题仍存在诸多疑虑，部分患者因恐惧麻醉风险而放弃必要检查，错失早期诊断机会。

4月3日10:00-11:00，上海交通大学医学院附属仁济医院麻醉危重症疼痛医学中心主任、温州医科大学附属第一医院麻醉科主任俞卫锋，温州医科大学附属第一医院内镜中心主任吴芳做客“人民好医生”客户端直播间，就消化内镜舒适诊疗相关话题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

俞卫锋，医学博士、主任医师教授、博士研究生导师，上海交通大学医学院附属仁济医院麻醉危重症疼痛医学中心主任，温州医科大学附属第一医院麻醉科主任。同时担任中华医学会麻醉学分会主任委员、中国医师协会麻醉学医师分会第四届委员会会长、上海交通大学医学院麻醉与危重病医学系主任等学术职务。

吴芳，主任医师，博士研究生导师，温州医科大学附属第一医院内镜中心主任，消化内科副主任。擅长消化道肿瘤的早诊早治以及晚期的综合治疗，长期从事消化内镜的检查和治疗，包括消化道早期肿瘤的内镜手术，胆胰结石的内镜治疗，消化道肿瘤梗阻的支架治疗。尤其擅长胆道胰腺的超声内镜检查和治疗。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“名医直播”进入栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。