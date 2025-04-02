世界孤独症日：孩子出现“五不”表现 家长需警惕

2025年4月2日是第十八个“世界孤独症日”。孤独症谱系障碍是一种复杂的神经发育障碍，通常起病于发育早期，患儿的核心特征包括社交沟通缺陷、兴趣狭窄以及刻板重复行为。

深圳市儿童医院心理治疗师陈俏如在接受采访时介绍，孤独症的病因尚未完全明确，现有研究表明，其发生可能与遗传因素、神经生物学异常及环境因素的交互作用相关。孤独症的症状通常在3岁前显现，早期的识别和干预至关重要。如果孩子表现出以下“五不”症状中的多项，家长应提高警觉，尽早带孩子到医院进行评估筛查，制定干预计划。

不（少）看：孩子目光接触减少，缺乏对有意义社交刺激的视觉注视，对人脸、表情关注度低；不（少）应：社会性回应能力下降，包括对名字呼唤的反应迟钝或缺乏共同注意能力；不（少）指：缺乏恰当的指向型手势，如不主动用手指指示物品或请求帮助；不（少）语：言语发育迟缓，尽管语言发育迟缓并非孤独症的特异性表现，但孤独症患儿常伴随语言理解及表达障碍；不当：存在异常的物品使用方式及感知觉异常，如执着于排列物品、旋转物体、或出现刻板语言、仿说语言及行为倒退等现象。

“孤独症的早期识别仍然面临诸多挑战，公众对孤独症的认知可能还存在一些误区。例如，孤独症患儿常被误认为仅仅是性格内向或不愿社交。”陈俏如解释，事实上，孤独症患儿并非缺乏社交意愿，而是由于神经系统的功能异常，导致其在社交情境中的信息解读、情绪理解及互动能力受损，从而表现出严重的社交障碍。

陈俏如表示，目前尚无针对孤独症的特效药物治疗，主要的干预手段包括行为治疗、社交技能训练以及家庭支持体系建设等。研究表明，早期干预对孤独症患儿的社交功能、认知能力及适应行为的发展具有显著作用。有效的干预措施包括：建立支持性沟通环境、运用结构化教学（如应用行为分析，ABA）、促进社交互动、结合感觉统合训练以及确保规律作息和合理的营养管理。

“家庭在孤独症干预中的作用至关重要，在干预过程中，家庭成员和主要照顾者的积极参与，尤其是在日常生活中的泛化训练，能显著提升干预效果。”陈俏如提示，患儿家长之间的经验交流和情感支持也有助于缓解压力，增强家长在养育过程中的应对能力。建议家长们加入孤独症相关的支持性团体，多参与相关的社会活动，与专业人员及其他家长共同探讨科学的干预策略，从而最大程度地促进孤独症患儿的成长与发展。