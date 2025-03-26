跑马拉松需“烧脑”供能

《自然·代谢》最新发表一项研究显示，跑完马拉松后，跑者特定脑区的髓磷脂数量似乎会减少（髓磷脂是包裹在神经元周围的一种物质）。但该研究指出，这种效应在比赛两个月后会完全恢复。

长期运动会迫使人体消耗储备的能量。比如，马拉松跑者主要将糖原这种碳水化合物作为一种能量来源，但当肌肉中的糖原耗尽时便会开始消耗脂肪。髓磷脂包裹在大脑神经元周围，主要由脂质组成，起到电绝缘的作用。此前对啮齿动物的研究显示，这些脂质可作为极端代谢条件下的一种能量储备。

西班牙巴斯克大学、CIBERNED-卡洛斯三世研究所和Biobizkaia健康研究所团队此次在10位马拉松跑者（8名男性2名女性）参加42公里比赛前后的48小时内，对他们的大脑进行了磁共振成像。作为随访，他们还在比赛两周后和比赛两个月后分别对其中2位和其中6位跑者进行了大脑成像。通过测量大脑髓磷脂水分数（髓磷脂含量的一个替代指标），发现大脑12个白质区域的髓磷脂含量会一致性减少。两周后，髓磷脂含量显著上升，但仍未回到赛前水平，而在马拉松比赛后的两个月会完全恢复。

团队指出，仍需开展进一步研究评估这些变化对于与这些区域相关的神经生理学和认知功能是否也有影响。另外，该研究的局限性在于样本量较小，有必要在更大人群中进行测试。