上海临港推出发展跨境医疗新举措

3月31日，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区跨境医疗方案发布会暨首批项目签约揭牌仪式举行。现场发布了《临港新片区发展跨境医疗推进国际医疗服务集聚区建设实施方案》（以下简称《实施方案》）。

《实施方案》提出，到2025年，组建临港新片区跨境医疗服务中心和药械进出口服务中心，畅通患者跨境医疗和药械进出口路径，形成国际宣介、转诊等完整跨境医疗服务流程，营造临港国际医疗学术氛围，以典型案例引路实现跨境医疗制度创新和“临港案例”突破。到2030年，医疗资源跨境流动更加便利，集聚一批高水平国际医疗服务资源，形成聚焦复杂手术、疑难杂症等的严肃医疗资源组团，聚焦医疗美容、高端体检等的消费医疗资源组团，以及聚焦基因技术、细胞治疗等的前沿医疗资源组团，构建良性互动、融合发展的国际医疗服务体系，推动临港新片区医疗服务水平“提上去”，服务国际医疗旅游、康养旅游“留下来”。

《实施方案》同时从“推动高水平医疗服务资源集聚”“促进跨境医疗服务要素便捷流动”以及“提升医疗服务国际化水平”三个维度提出了十二项任务，并具体细化到执行部门，通过建立临港新片区推进跨境医疗专项工作小组，统筹协调各项工作，及时研究解决相关事宜。《实施方案》积极争取跨境医疗创新突破举措在临港新片区的先行先试，制定临港新片区跨境医疗专项政策，发挥激励引导作用。

现场还举行了多项揭牌与签约仪式。