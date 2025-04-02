健康消费热 首发经济火（市场万花筒）

第112届全国糖酒商品交易会近日在成都举办，设置9个展区及24个特色品类专区，吸引了来自50余个国家和地区的6600余家企业参展，集中展示超30万件新产品、新技术、新品牌，成为洞察消费新趋势的窗口。

减糖减脂食品、维生素饮料……本届糖酒会新增的健康食品及科技服务专区，汇聚国内外健康食品研发、临床营养及健康科技服务等领域的20余家企业，带来了种类多样的健康食品。在中粮糖业展区，低升糖指数红糖、“屯河”番茄深加工产品等吸引了不少观众。

“面对镜头保持30秒，就可以获取体脂率、血压等健康指标，太神奇了。”在本届糖酒会的中国食品发酵工业研究院展台，一台智慧健康监测设备引得观众排队体验。“健康食品是高品质消费的代表，是满足人民美好生活需要的重要载体，也是激发消费更大活力的关键抓手。”中国食品发酵工业研究院院长郭新光说，将结合研究院特点和优势，为更多食品企业提供从研发到上市到品牌发展的全程解决方案。

首发首展首秀人气旺，糖酒会上首发经济魅力足。各种口味的冬笋饼、添加益生元的紫薯米饼、不同辣度的火锅底料……本届糖酒会上，食品企业带来的诸多新品，给观众带来全新的味蕾体验。今年新设的“人工智能设备”专区，展示了多项人工智能技术在食品领域中的最新应用。其中，搭载先进控制系统的码垛机器人具备智能化路径规划、智能控制、多任务并行处理能力，大大提高了仓储作业效率和精准度。

从展馆到街巷，糖酒会通过形式多样的展城融合活动，发挥更强带动力。今年，中粮集团联合地方，首次以糖酒会为主线打造的“2025春糖季”，举办为期一个月的促消费活动，创新打造特色消费场景213个，展示新兴消费趋势、区域文化特色，构建“商旅文体健”五位一体的消费矩阵，以优质供给激发城市消费更大活力。

“糖酒会见证了中国消费者从‘吃饱’到‘吃好’的消费观念的演变、饮食方式的转变、健康水平的改变。”全国糖酒会组委会副主任、中粮糖业副总经理王晓龙说，随着食品科技与食品工业不断发展，需要更加关注食品带来的健康价值与愉悦意义。本届糖酒会设置的健康食品及科技服务专区展团，汇聚了临床营养、特色食品及科技服务等领域的前沿技术成果，为食品企业搭建了“从实验室到市场”的一站式对接平台，让科技更好赋能食品产业、惠及消费者，发挥糖酒会在全面提振消费中的更大作用。

《 人民日报 》（ 2025年04月02日 19 版）