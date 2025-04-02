原始反射关乎健康发育？新手爸妈快关注！（服务窗）

当新生儿用手紧握你的手指，或是张嘴觅食，或是蹬腿挥臂、手舞足蹈时，你可知道，这些与生俱来的“小动作”，是人类发育的“生命密码”——婴儿原始反射。

原始反射是什么？蕴含着哪些能量？新手爸妈为何需要关注？围绕这些问题，记者采访了广州医科大学附属第一医院儿科副主任医师张碧云。

“原始反射是新生儿出生后，在一定刺激下某一组神经通路发生的反应。它是先天性、无意识的动作反应，由脑干和脊髓等低级神经中枢控制，无需学习即可触发。”张碧云说，这些反射在婴儿的早期生存和发育中起关键作用，会随神经系统成熟逐渐消失。通常来说，孩子出生后3—6个月，这些原始反射便逐渐消失，进而被高级脑区发育后的自主运动取代。

原始反射约10种，包括觅食反射、吸吮反射、拥抱反射、握持反射、屈体侧弯反射、踏步反射、紧张性颈反射等。每一种反射情况，都是婴儿神经系统发育的重要信号。

例如，用手指触及新生儿面颊或口唇时，其出现转向同侧类似于觅食的动作，称为觅食反射；当乳头触碰新生儿下唇时，可诱发其吸吮反射。这类反射出生时自带，是新生儿的生存本能，在4—6月龄时随着婴儿自主进食逐渐减弱消失。

又如，用手指或者铅笔触及新生儿手掌时，会被其用手握紧，刺激足底也有类似反应，这就是握持反射。新生儿的握持反射十分有力，部分新生儿可用手握紧检查者的手使自己整个身体悬挂。握持反射在3个月后逐渐由主动的抓握动作替代。值得关注的是，严重脑损伤、肌张力异常增高的新生儿或婴儿，握持反射会过强。

原始反射以独特的方式参与构建宝宝的运动、认知与社会情感发展系统。家长通过观察和利用婴儿的原始反射，不仅能了解孩子的神经发育状态，还能在日常互动中促进其成长。张碧云对家长提出以下建议：

做好宝宝的健康筛查。家长应在儿保体检时主动询问医生原始反射检查结果并学习简单的家庭观察方法，例如轻触掌心观察握持反射等。发现异常时，避免自行判断，及时转诊至儿科神经专科。

建立宝宝的发育时间轴。记录关键反射的出现与消失时间，对比双侧对称性，例如轻触婴儿左右手掌，观察抓握力度是否一致，单侧反射弱可能提示臂丛神经受损或锁骨骨折等疾病。也要关注反射强度变化，例如吸吮反射方面，若从有力吸吮突然变得无力，需排查宝宝感染等的可能性。

通过抚触与按摩，激活神经通路。如进行足底按摩，轻划婴儿足底，促进下肢感知觉发育。进行手掌按摩，用拇指按压婴儿掌心，缓解握持反射过强导致的肌肉紧张。

《 人民日报 》（ 2025年04月02日 13 版）