音乐伴成长 关爱助康复

近日，来自广东深圳的孤独症男孩小岱吹奏乐器的视频在网络上引起关注。视频中，20岁的小岱手拿陶笛、眼神专注，纯净的气质和对音乐的热爱，让他收获了众多网友的喜爱。

小岱全名李岱沣，3岁时被确诊孤独症。慢慢地，小岱的妈妈胡女士发现，每次拿起乐器，小岱便像换了个人似的，“变得自信、快乐起来”。让胡女士更惊喜的是，很多曲子，小岱不用怎么看谱就能演奏出来。从葫芦丝到陶笛，再到钢琴、架子鼓、排箫、口风琴等，小岱的音乐天赋逐渐显露。

小学毕业后，小岱进入特殊教育学校上学，并加入了由孤独症患者组成的爱特乐团。有音乐相伴后，小岱的点滴改变让胡女士感到欣慰：“以前他几乎不与别人交流，眼神也多是躲避，现在越来越开朗，参加演出时还会与陌生人微笑。”

小岱被认定为二级残疾，18岁之前，每年获得政府发放5万元康复费用的支持。深圳市特殊需要儿童早期干预中心副主任周文培介绍，深圳出台了孤独症“全生涯政策体系”，包括将孤独症筛查纳入妇幼保健常规项目；建立覆盖0—18岁的康复救助制度，并延伸至就业、托养领域；在特殊教育学校建设孤独症儿童教育教学部；将孤独症患者纳入重疾关爱基金救助范围等。

“走红”后，胡女士经常带小岱参加公益活动，呼吁关爱孤独症患者，并多次捐助贫困的孤独症患者家庭。“我想用小岱的故事帮助更多有需要的人，希望大家一起用爱融化‘孤独’。”胡女士说。

《 人民日报 》（ 2025年04月02日 13 版）