国寿寿险15城织就“保险+养老”生态网

“用好用足500亿元的大健康基金、200亿元的大养老基金和100亿元的银发产业基金，持续推进‘保险+康养’生态体系建设，加强大健康、大养老服务供给企业合作投资，成为银发经济的重要参与者、供应者。” 中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿寿险公司”）董事长蔡希良在该公司3月27日举行的2024年度业绩发布会上表示。

作为国有大型金融保险企业，中国人寿寿险公司秉持“让子女放心、让老人安心”的养老生态建设理念，持续优化养老服务多方式供给，加快在重点战略区域的布局。积极推进CCRC养老社区、城心养老公寓、康养旅居等三条产品线落地。截至目前，该公司已在全国15个重点城市布局18个机构养老项目，推出三款“随心居”旅居产品，研究探索居家养老服务建设，满足客户多元养老需求，赋能保险主业发展。该公司还持续加强国寿养老专属规划师队伍建设，进一步满足客户养老及保险保障综合化服务需求。

5城同步试点居家养老服务

首次落地居家养老服务试点。中国人寿寿险公司探索居家养老服务供给领域，聚焦长者高频居家养老需求场景，在北京、上海、广州、杭州、成都五大城市同步开展居家养老服务试点活动，围绕长者高频居家养老需求场景，整合设计中医理疗、中医康健、清洁护理、陪诊、助浴等五大类居家养老服务体验套餐，为616名体验官提供灵活可选择的居家养老解决方案。

深入社区调研养老服务需求。在北京市西城区民政局、大栅栏街道办的大力支持下，中国人寿工作人员前往大栅栏社区开展养老服务需求专项调研，通过“一对一书面问卷”和“面对面深度访谈”相结合的方式，进一步了解长者对于养老服务需求、养老方式选择、养老服务支付意愿等养老关键问题的看法与诉求，有针对性地推进和优化养老服务供给。

15城布局18个机构养老项目

长期以来，中国人寿寿险公司落实积极应对人口老龄化国家战略，全面布局养老产业生态投资，构建多层次养老服务体系，目前已累计在 15 个城市布局养老服务，其中已布局18个机构养老项目。天津乐境、苏州雅境、成都乐境……这些机构养老项目为长者康养生活提供了度假般的多元享受与乐趣。

在“天津乐境”，作为中国人寿重点打造的首个医养结合型养老社区，社区与多家医院建立合作，实现京津冀医保互通，并被纳入长护险定点机构，为长者健康与就医提供全方位的保障。

在“苏州雅境”，外有“养生湖”别称的阳澄湖半岛，国家级旅游度假区天然氧吧，从白鹭飞渡、十里樱花、满池粉荷，到驰名中外的阳澄湖大闸蟹，堪称世外桃花源；内有一园十景，2000平米的内湖湿地水域，5000平米苏式园林，40%高绿化率，推窗见景，开门游园，辉映美好良辰，共赴夕阳时光。

在“成都乐境”，项目采用半围合式规划，是容积率仅为1.5低密五层建筑，采用地面零高差、风雨连廊、宽尺电梯、应急呼叫、不活动报警等长者友好设计，为长辈提供更安全、更便捷的生活环境，搭配智能化设施设备，打造适宜全龄生活的理想栖息地。17个多元公共配套生活场景，多维度满足健康运动、社交会友、休闲娱乐等需求，营造动静皆宜、活力常在的生活氛围。

5000平苏式园林让长者品味旅居养老慢生活

推出“旅居+‘津’心医护”、“旅居+节逢‘雅’韵”等三款亮点各异的“随心居”旅居产品。以“旅居+节逢‘雅’韵”为例，依托国寿健投公司自有优质苏州雅境养老社区，打造出具有当地文旅特色的度假式、短住式养老服务产品，让长者可在阳澄湖畔的5000平米苏式园林，慢品“蟹香四溢、雅韵悠然、健康相伴”的苏式慢生活。

秋冬时节，阳澄湖畔的大闸蟹季如约而至，在这片江南水乡的美丽画卷中，阳澄湖畔的大闸蟹以其独特的鲜美口感，成为苏州的一张名片。在这个美好的季节里享受高品质的养老生活，国寿嘉园·苏州雅境特别推出“蟹季暖心之旅”短住服务产品。打造蟹香文化盛宴，多种类多规格多样化选择，苏州雅境不仅为旅居长者提供舒适的居住环境，更精心策划了一系列蟹季菜品及文化活动，让长者在品味美食的同时，享受健康、优雅的生活方式。

据介绍，保险机构深度参与居家养老、社区养老、旅居养老等服务体系建设，是践行企业社会责任、服务国家积极应对人口老龄化战略的关键举措。一方面，通过居家养老试点整合中医理疗、助浴陪诊等高频需求服务包，既破解了“居家养老”群体的现实痛点，又以“保险+服务”模式延伸了传统保单的价值链；另一方面，依托社区养老构建“机构辐射+需求调研”双向网络，既实现了养老服务“最后一公里”精准触达，又为保险产品设计提供了数据支撑；此外，创新旅居养老产品线，将保险资金优势与地方文旅资源深度融合，既激活银发经济新消费场景，又通过养老服务机制创新，为跨区域养老提供系统性保障。

“2024年，我们持续深化资产负债联动，不断统筹多目标发展，包括规模、价值、效益、速度、结构、质量、安全等，公司业务形态进一步丰富，整体业务保持平稳发展。” 在2024年度业绩发布会上，中国人寿寿险公司总裁利明光表示。而在养老生态建设方面，通过各种养老服务模式的协同发展，将有效推进保险机构从风险补偿者向全周期养老生态构建者转型升级。

谈及下一步如何布局养老服务，中国人寿寿险公司表示，将进一步针对不同年龄阶段客户需求，丰富多元产品形态和责任设计组合，以更好地满足人民群众备老和养老阶段的不同养老保障需求。