经过两个星期的治疗，广东省河源市连平县隆街镇居民赖阿伯出院了：“突发呼吸困难和胸腔积液，要不是在家门口连上县医院请专家线上指导，恐怕就有危险了。”

赖阿伯在家晕倒，事发突然，家人着急忙慌把他送到附近的隆街镇中心卫生院就诊。面对颇为复杂的病情，接诊医生马上接通了连平县医共体信息系统。县人民医院专家“云端”会诊后，给出诊断结论和治疗方案，并在线指导镇卫生院就地依策施治。住院治疗后，赖阿伯症状逐步缓解，两周后顺利出院。

“乡镇卫生院医疗资源相对薄弱，以往遇到处理不了的问题时，会将患者转诊至上级医院。患者经历舟车劳顿后，还要重新排队挂号、交费、找科室、开检查单，不仅过程烦琐，还耽误了最佳治疗时间。”隆街镇中心卫生院院长江志景感慨道，如今，“五级”联动帮扶项目的落地，让基层医院也赶上了远程诊疗的“高速路”，让群众有了身边的“医靠”。

这一变化，始自2021年广东省高水平医院跨区域联动“一对一”紧密型帮扶。当年9月，广东省人民医院先期13位专家进驻河源市人民医院。2024年9月，广东省人民医院又与河源市下辖连平县人民政府签订框架协议，搭建纵向贯通“五级”（省—市—县—镇—村）联动医疗帮扶项目。3年来，河源医院顺利通过三级甲等综合医院复审，全国三级综合公立医院绩效考核连续3年每年跃升一个等级。

“与过去的‘一对一’帮扶模式不同，该项目由省人民医院牵头，与河源市人民医院全面对接，深化医疗资源区域内均衡配置；市、县、镇各级医院作为受援医院的同时，也要承担对下级医院的帮扶指导工作，从而形成高效联动、各尽其责的帮扶协作网络。”广东省人民医院院长余学清表示。

记者走进连平县人民医院放射影像诊断中心看到，信息系统中，全县13家乡镇卫生院的影像检查资料一应俱全。医生们一边在电脑上阅片，一边交流患者的病情。

连平县卫健局局长韦曼婷介绍，在紧密型县域医共体中，各个镇、村级医疗卫生机构连结为“一张网”，检查检验、救治诊治等医疗服务资源“一键共享”。

除了信息共享、远程会诊外，各乡镇卫生院还能开展本院不具备条件的检验检查项目，如CT、核磁共振等，患者按照卫生院收费标准缴费预约后，到县医院进行检查，实现“基层申请、基层收费、上级诊断”的利益共享机制，方便群众就医的同时还节省就医费用。

“在镇上卫生院抽血检查，当天就能拿到县人民医院传回来的检验报告。”隆街镇隆兴村村民郑女士是一名甲状腺癌术后患者，需经常复查甲状腺功能。她感慨，以前每次坐车到县城，就为了抽一管血做检查，现在在镇卫生院就行。据悉，镇卫生院收集患者血液样本后，由物流公司送到县医院检验，检验结果线上回传共享。

诊疗质量提升的同时，就医费用也降了下来。2024年，连平县基层医疗卫生机构诊疗量同比增长69.71%，其中门急诊人次占比提高了13.37%；与此同时，全县门诊和住院患者人均医疗费用同比分别下降4.42%和6.96%。