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人民优选来了

跑步不将就 装备有讲究

陈子源

2025年03月27日09:00 来源：人民网

都说跑步是一项简单的运动，只要迈开腿，随时随地都能开跑。但想要跑得舒服、不受伤，一套合适的运动装备少不了。那么，不同人群的跑鞋如何选？运动鞋最佳更换周期是多久？运动头箍是否需要买？

人民优选来了——

本期指导专家：东北大学体育部教授、田径国际级裁判员、辽宁省田径管理中心田径裁判委员会原常务委员梁青。

(责编：乔业琼、吕骞)




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