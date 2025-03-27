跑步不将就 装备有讲究

都说跑步是一项简单的运动，只要迈开腿，随时随地都能开跑。但想要跑得舒服、不受伤，一套合适的运动装备少不了。那么，不同人群的跑鞋如何选？运动鞋最佳更换周期是多久？运动头箍是否需要买？

人民优选来了——

本期指导专家：东北大学体育部教授、田径国际级裁判员、辽宁省田径管理中心田径裁判委员会原常务委员梁青。