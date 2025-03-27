粉丝粉条中不得过量使用明矾

粉丝粉条是消费者经常食用的淀粉制品。网红直播间销售的红薯粉里没红薯曾引发热议。粉丝粉条中允许添加哪些添加剂？

依据2月8日起正式实施的《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB 2760—2024），粉丝粉条中允许添加抗氧化剂、增稠剂、水分保持剂、乳化剂等食品添加剂，并明确规定了允许添加的食品添加剂具体品种和限量。

中国标准化研究院农业食品标准化研究所研究员李强说，粉丝粉条加工中通常要使用含有铝的食品添加剂。尽管有部分研究提示过量摄入铝与阿尔茨海默病的发生存在一定相关性，但联合国粮农组织（FAO）和世界卫生组织（WHO）的食品添加剂联合专家委员会（JECFA）和欧洲食品安全局（EFSA）等认为铝摄入与阿尔茨海默病的发生没有明显的相关性。新版标准延续了2015年原国家卫生计生委公告中对含铝膨松剂的使用规定，即粉丝粉条中可以按照生产需要适量使用硫酸铝钾和硫酸铝铵。硫酸铝钾（钾明矾）和硫酸铝铵（铵明矾）就是我们常说的含铝膨松剂，虽然标准中规定可以根据生产需要适量使用，但为了控制消费者对铝的摄入量，标准还同时明确规定干样品中铝的残留量不能超过200毫克/公斤。

企业按照标准要求合理使用明矾，生产的产品是安全可靠的。一些不法企业为了过度提高粉丝粉条的耐煮性，过量使用明矾，导致粉丝粉条中铝的残留量超标，相关部门对此严格监督，加强抽检，一旦发现立即采取相应处罚。

李强提醒广大食品生产企业，“标准规定按生产需要适量使用食品添加剂，这并不意味着企业可以随意使用、任意添加。新版标准对于一些食品添加剂品种，没有最大使用量的规定，而是规定这些食品添加剂应按生产需要适量使用，例如粉丝粉条中使用的增稠剂羟丙基二淀粉磷酸酯等。这些食品添加剂是安全性较高的品种。即使如此，企业同样应该按照良好生产规范的要求，在达到该食品添加剂预期效果的前提下，尽可能降低其在食品中的使用量。这是食品添加剂使用的重要原则。”

《 人民日报 》（ 2025年03月27日 15 版）