西安推进社区适老化改造

社区开辟出的种植小院果蔬飘香，兴趣社群让老年人陶冶身心，社区食堂为老年人提供助餐服务……陕西省西安市打造适老化社区成效显著。

目前，西安市60岁及以上老年人口超240万，占全市总人口的18.36%。西安持续完善居家社区养老服务网络，让养老服务有阵地、有支撑、有环境、有品质。

“一改造，屋里屋外，既方便又安全！”今年86岁的杜竹梅老人，家住碑林区中铁一局李家村东院小区，对小区适老化改造的效果很满意。

“这是一个典型的重度老龄化小区，60岁以上的老年人占43.7%，此前公共设施老化、居住环境老旧。”西安市碑林区文艺路街道雁塔路北段社区党委副书记甄爱说。2023年，在碑林区政府的支持下，中铁一局集团城市投资运营管理有限公司对李家村东院小区进行了综合适老化改造。中铁一局探索居家养老新模式，并逐步延伸社区食堂、家庭医生工作站、活动中心等适老化改造和服务的新场景。

“我腿脚不便，前阵子老伴又意外跌倒刚刚出院回家，这次适老化改造安装了多功能扶手，卫生间还给配备了浴凳，既方便又安全。”家住高新区丈八社区西区、80多岁的韩阿姨说。高新区社会事业服务局按照“一户一设计、一户一报表”进行特殊困难老年人居家适老化改造，目前已完成604户。

西安市民政局党组成员、副局长孔维龙介绍，目前，西安市建成社区养老服务站1191个、各类老年助餐点864个。

如何提升居家养老安全性？2022年，新城区西一路街道启动“给老人改造一个安全之家”适老化改造项目，为老人增添一键呼叫、燃气报警器等10项助老设施，降低居家风险，构建“街道—社区—居家”三级养老服务体系。

“有一次，西一路街道西三路社区张萍老人独自在家时身体突发不适，通过一键呼叫系统联系街道养老服务中心，得到了及时救治。”西一路街道办事处社区管理科干部魏晗介绍，改造不仅安装燃气、烟雾报警器等设备，还为高龄独居老人家庭安装无线红外探测器，实时监测生命体征与健康状况。特殊情况发生时，设备能即时给紧急联系人发短信，街道智慧养老云平台也能据此进行数据监测评估与应急处置。

西安市民政局老龄工作处处长王大力介绍，为保障独居老年人安全，2024年10月起，该局开展应急呼叫服务试点工作，在全市为西安市户籍（城六区内）1000名独居老年人免费安装智能移动胸牌、红外感应监测、紧急呼叫器“智能三件套”。当老人跌倒、突发疾病或遇到火情等意外，智能设备预警信息会通过云端服务器传至应急呼叫平台，工作人员可及时救援。

社区家庭医生工作站的建立，让老年人的居家健康有了更贴心的保障。文艺路街道社区卫生服务中心建立居家家庭医生工作站，在李家村东院站点共建立194份居民个人健康档案，定期安排医生巡诊、坐诊，做到了“小病在社区、保健在社区、康复回社区”。

“医生每周来家庭医生工作站给我测量血压，根据血压情况调整用药剂量，也会讲解高血压日常注意事项，指导我进行一些适当的关节康复训练动作，减轻关节疼痛。在饮食上，我们也有专门的健康食谱，更放心了。”李家村东院居民袁长顺说。

近几年，西安全力打造城市社区“15分钟养老圈”，加快居家社区养老信息网络建设，推行居家养老服务智能化，积极推进老旧小区适老化设施改造，已累计为7037户特殊困难老年人家庭实施居家适老化改造。

《 人民日报 》（ 2025年03月27日 15 版）