高层建筑的震感为何更明显

3月26日1时21分，河北廊坊永清县发生4.2级地震，震源深度20公里，京津冀大部分地区有震感。地震发生时，为何高层建筑的震感更明显？如何科学避险？记者采访了天津市东丽区消防救援支队支队长、天津市消防救援总队地震专业队轻型二队队长李春雷。

李春雷解释，地震时，高层建筑的震感更明显，一是因为地震波中的面波会使地面产生竖向和水平向运动，高层建筑顶部位移被放大；二是高层建筑自振周期长，与地震波某些频段周期接近，易发生共振，导致振动加剧。

地震时，应遵循哪些基本逃生原则？首先要保持冷静，判断所处的环境。若在室内，优先选择坚固家具下、有承重墙的小房间（如卫生间）等处躲避；若在室外，远离建筑物、电线杆、树木，到空旷处蹲下或趴下，身处野外时，要留意山崩、滑坡等。正确的避险姿势是趴下、蹲下或坐下，以降低重心，保护头颈部。若不幸被困废墟，要保存体力，利用石块、金属等物体敲击管道、墙壁等，发出有规律的声响，引起救援人员注意。

如果在睡觉时发生地震，要迅速躲在床旁边，用枕头、被子等柔软物品保护好头颈部，避免被掉落的物品砸伤。若床边有坚固的家具，也可转移到其旁边，利用家具形成的三角空间躲避。不要试图在地震时匆忙跑向室外，以免被掉落的物体击中或在慌乱中摔倒受伤，待地震暂时停止后，再迅速、有序地通过楼梯撤离到室外空旷地带。

天津市消防救援总队地震专业队轻型二队多次参与地震救援任务时发现，有些群众因错误避险给自己造成了伤害。“在某次地震救援中，有居民从三楼盲目跳下后腿部骨折，头部受伤，躺在地上无法行动，增加了救援难度和自身痛苦；还有人躲在窗边，被地震震碎的玻璃划伤多处，其中一人颈部被玻璃割伤，情况危急；有居民在地震时乘坐电梯下楼，结果因电梯在运行过程中突然断电，被困电梯内数小时，精神受到极大惊吓……”李春雷说，盲目跳楼、躲在阳台或窗边和使用电梯，是室内地震避险的三大误区。

《 人民日报 》（ 2025年03月27日 15 版）