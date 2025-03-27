“免密支付”，为何一不留神就开通了

3月26日，本报经济版刊发文字报道《“免密支付”风险怎样防范》并发布相关短视频。许多网友留言反馈：“不是我们想开，是它老弹出来，一不留神就开通了”“买东西时常常自动弹出‘免密支付’的窗口，不知道奥秘在哪儿”……

“免密支付”原本是为了提升消费者的支付便利性，为何却因诱导开通而被消费者诟病？如何规范此类行为？记者进行了采访。

“提供‘免密支付’服务，本质上是支付平台出于利益考虑的一种商业行为。”复旦大学国际金融学院助理教授唐敦哲认为，由于“免密支付”能够极大程度缩短支付链条、提升支付效率，越来越多的平台开始在页面设计上做文章，让“免密支付”的开通具有诱导性。

唐敦哲分析，背后主要有两方面原因：一方面，支付平台能够显著增加收入，降低运营成本。由于“免密支付”的开通，消费者在支付时的环节减少，降低了交易过程问题的发生率，平台用于处理此类问题的运营成本大大降低。同时，“免密支付”具有一定诱导性，平台用户黏性较高，也进一步增加了平台收入。另一方面，从宏观角度看，诱导支付的背后实质上是平台竞争的白热化。“市场竞争激烈，支付服务利润可观。出于经营考虑，一些支付平台甚至会与银行进行捆绑，从而拥有稳定的客户群。”唐敦哲说。

如何进一步规范管理、避免消费者钱财损失？

唐敦哲建议，首先，页面在视觉设置上不应明显诱导，“同意开通”的按键不应比“不开通”更明显，或者在开通时增加人脸识别等步骤，以非常明显的方式告知消费者开通风险。对于已开通的行为，要降低关闭难度、减少关闭操作步骤，可以设置撤回期，如设置24小时或48小时内一键撤销等。

其次，要加强监管。在技术上，可以通过人工智能等技术手段，对异常开通、开通后的盗刷等潜在的不合理消费行为进行监测，同时设置物理隔离和分级账户，例如“免密支付”的金额上限，帮助消费者保持理性。

此外，还要加强宣传教育。如何在开通“免密支付”时注意分辨，开通后如何关闭，开通可能带来哪些风险……建议相关部门加强典型案例宣介，特别是强化对老年消费群体的宣传教育，帮助其远离平台“套路”。

“规范‘免密支付’开通行为，离不开各方协同，同时借助科技的力量，共同营造良好的支付环境，守护好消费者的‘钱袋子’。”唐敦哲说。

《 人民日报 》（ 2025年03月27日 11 版）