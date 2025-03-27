缺陷汽车如何召回？收费吗？

国家市场监督管理总局近期发布汽车召回用户指南。汽车召回是确保行车安全、维护消费者合法权益的重要制度。如认为车辆存在缺陷，消费者可及时向市场监管总局召回中心提交线索，为消除车辆安全隐患和维护消费者合法权益提供重要信息。

据统计，我国于2004年开始实施缺陷汽车产品召回制度，累计实施汽车召回3000余次，涉及车辆超过1亿辆，消除了大量安全隐患。常见的缺陷情形有哪些？该怎么报告？召回收取费用吗？近日，记者就广大消费者关心的问题采访了市场监管总局质量发展局、召回中心相关负责人。

问：什么是汽车召回？常见的缺陷情形有哪些？

答：召回是指汽车生产者对其已售出的汽车产品免费采取措施消除缺陷的活动。生产者在召回过程中会及时发布产品缺陷信息，并免费采取补充标识、修理、更换、退货等措施消除缺陷。

缺陷是指由于设计、制造、标识等原因导致的在同一批次、型号或者类别的汽车产品中普遍存在的，不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的情形，或者其他危及人身、财产安全的不合理的危险。

常见的缺陷情形如：行驶中发动机突然失去动力，刹车失灵，转向助力失效，关键部件断裂、脱落或与车辆分离导致车辆失控，轮胎鼓包、裂纹或开裂导致爆胎，电气或电路系统短路导致零部件过热起火，灯光功能丧失，安全气囊等约束系统失效和动力电池起火等。

一般情况下，以下故障如不存在安全隐患，则通常不视为缺陷：空调制冷制热不良或音响系统效果不好，机油或燃油消耗过大，油漆质量或外观瑕疵，车身非结构件或车身覆盖件锈蚀，一般的发动机噪声、震动或抖动，零部件的正常磨损等问题。

问：如果认为车辆存在缺陷，该怎么报告？

答：如果车辆出现了相关故障或异常，消费者认为存在缺陷，建议及时进行拍照、录音或录像等记录保存，并拨打生产者客户服务热线电话进行咨询，尽快到生产者4S店、维修站等进行检修。同时，建议消费者把记录保存的故障现象等证据，通过市场监管总局召回中心网站、微信公众号、投诉电话进行缺陷线索报告。

问：如何查询车辆是否在召回范围内？

答：消费者可登录市场监管总局召回中心网站或通过市场监管总局召回中心微信公众号页面下方的“召回查询”模块进行查询。查询前，请准备好车辆识别代号（VIN）或车辆行驶证。

同时，可以关注汽车生产者的官方网站、官方社交媒体账号，汽车生产者会发布召回公告，及时更新召回车辆的具体型号、生产批次等信息。如消费者的车辆在召回范围内，汽车生产者会通过短信、电话、车机系统或应用程序推送等方式告知相关缺陷情况。如果存在转卖二手车、更换联系方式等情况，建议消费者主动拨打生产者的客户服务热线电话进行咨询。

如果查询到车辆在召回范围内或收到生产者召回通知，建议及时联系生产者4S店、维修站或拨打生产者客户服务热线电话进行咨询，及时配合生产者消除缺陷。召回维修完成后，应注意索要维修记录，要求提供书面维修单据并注明维修具体事项，如更换零部件的名称、品牌及型号等。

问：召回收取费用吗？

答：根据相关法规，汽车生产者必须免费为车主提供召回维修服务，包括更换缺陷零部件、软件升级等，不得收取任何费用。如果消费者遇到召回收费的情况，请注意索要维修单据、收费单据和发票等证据，及时向生产者进行反映，并通过市场监管总局召回中心网站、微信公众号或投诉电话等渠道进行报告。

问：如果错过生产者计划的召回实施时间，车辆还能召回维修吗？

答：消费者收到召回通知后，应尽快配合生产者进行召回维修，以消除车辆缺陷。在生产者计划的召回实施时间之后，生产者仍有义务按照公布的召回措施消除汽车产品缺陷。只要在召回范围内，即使错过生产者计划的召回实施时间，消费者依然可以联系生产者进行召回维修。如果生产者拒绝，消费者可向市场监管总局召回中心投诉。

问：召回维修后仍未消除缺陷，怎么办？

答：如果消费者发现召回维修措施无法有效消除缺陷，或召回实施后车辆出现其他故障等，可以向市场监管总局召回中心反映。

此外，要看看汽车是否存在缺陷以外的质量问题。根据相关法规，汽车生产者召回缺陷汽车产品，不免除其依法承担的其他责任。如果车辆存在缺陷以外的质量问题，消费者可依据民法典、产品质量法、消费者权益保护法及其实施条例、家用汽车产品修理更换退货责任规定等法律法规及合同约定，要求生产者和销售者承担修理、更换、退货、赔偿损失等相应的法律责任。

问：缺陷造成人身、财产损害怎么办？

答：因产品缺陷造成人身、财产损害的，民法典、产品质量法、消费者权益保护法及其实施条例等有关法律法规，均明确规定消费者可向生产者或者销售者请求赔偿。如消费者因车辆缺陷受到人身、财产损害，可依法通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径来维护自己的合法权益。

《 人民日报 》（ 2025年03月27日 02 版）