攀枝花医保数据定向发布 大数据助力改革“加速跑”

3月18日，攀枝花市医保数据定向发布活动举行。作为四川省首场医保数据定向发布，活动旨在加快推进医保数据公开，赋能医药机构高质量发展，促进共治共享，形成医保医疗改革合力，推动医保工作提质增效。

四川省医保局党组成员、副局长彭波，攀枝花市人大常委会副主任刘道泸，攀枝花市副市长许军峰，市政协副主席李俊洪，国家医保局医药服务管理司有关负责同志出席发布活动。

发布活动现场通过定向发布攀枝花市医保参保和基金运行数据以及医保支付数据、医保数据工作组与医药机构交流答疑、定点医药机构代表交流发言等方式亮明医保家底，以详实数据全景展现了攀枝花市医保工作的“健康图谱”。

会议指出，医保数据不仅关系医保政策制定的科学性、医保资金使用的合理性和参保群众的受益性，也关系着医药机构的健康发展。要充分认识医保数据工作组在撬动医疗医保改革中的支点作用，推动医药卫生体制改革提质增效，行稳致远。要不断完善医保数据工作组的工作机制，进一步丰富数据通报形式，充实数据公开内容，持续增强与各级定点医药机构的互动性和联动性。

会议要求，要强化责任担当，常态化做好数据公布，有针对性地设计出适应改革要求、支持医药机构发展的数据指标。要加强能力建设，系统性适应改革要求，推进医保决策科学化、治理精细化、服务便捷化。要完善沟通机制，持续性推进协同发展，使医保政策与临床发展更加契合，谱写医保医疗高质量发展的新篇章。