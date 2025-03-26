中消协提示：谨防“免密支付”盗刷漏洞

中国消费者协会25日发布消费提示，提醒消费者在网络购物时谨慎使用手机“免密支付”功能，避免因账户权限过度开放而引发资金损失。如遇消费纠纷，可通过“全国消协智慧315”平台进行维权。

近期，中消协陆续收到因“免密支付”功能导致账户资金被盗刷的投诉。据介绍，“免密支付”（即“无需密码确认支付”）是部分支付平台或应用为提升支付便捷性推出的功能，用户开通后，单笔交易金额在一定限额内可直接扣款。然而，这一功能若被不法分子利用，可能带来安全隐患。

中消协建议消费者，非必要不开启“免密支付”。检查是否绑定支付宝、微信或银行卡，并关闭“免密支付”权限。若需保留部分免密服务，建议单独设置。消费者要定期检查授权应用，移除不常用或不信任的第三方应用支付授权。

中消协建议消费者强化账户安全保护，设置高强度密码并注意更换，避免使用生日、连续数字等简单密码，并开启双重认证功能，防止账号被恶意登录。关闭非必要支付权限，避免在公共网络环境下进行支付操作，防止网络钓鱼或数据截取。还要养成定期对账的习惯。

若消费者已经遭遇盗刷，该如何快速应对？中消协建议，应立即冻结支付渠道，通过银行客服、支付宝或微信平台紧急冻结关联账户，阻止后续扣款。消费者要保留盗刷记录截图、交易时间等信息，向支付平台投诉。若损失金额较大，需及时向公安机关报案，并配合提供相关证据材料。