上海启动2025年陪诊师培训

随着人口老龄化尤其是高龄化的演进，上海户籍老年人口已突破568万人，老年人多层次、多样化的就医陪诊需求日益凸显，催生了“陪诊师”这一新兴职业群体。

3月24日，2025年上海市陪诊师培训启动会在上海举行。本项培训由上海市民政局和上海开放大学共同举办，上海市养老服务和老龄产业协会协办。培训采用“政校行企”协同育人模式，上海市民政局会同上海市卫健委、上海开放大学、上海市养老协会等单位，联合开发陪诊师培训大纲，系统构建了涵盖陪诊基础知识、陪诊服务流程与规范、医疗基础知识与急救技能、沟通与心理支持、实训教学、法律责任与纠纷化解等六大模块的课程体系。由上海开放大学负责全市陪诊师培训，上海市养老服务和老龄产业协会组织考核。

上海开放大学党委书记闵辉在启动会上表示，近年来，上海开放大学发布《陪诊师从业技能要求》等养老服务系列团体标准，建设系列课程资源，培育系列师资团队，创新开展养老评估师、老年安宁疗护、陪诊师等8类紧缺人才培训，覆盖从业人员10900人次，构建了“全方位、全要素、全链条”养老服务人才培养体系。

上海市民政局副局长沈敏介绍，今年1月，上海市民政局联合上海市卫健委印发《上海市老年人助医陪诊服务试点方案》，就是要通过规范化、专业化、人性化的陪诊服务，解决老年人就医过程中的“急难愁盼”问题，让老年人“看病有依靠、就医更舒心”。