人类细胞谱系大科学研究设施启动建设

新华社广州3月25日电（记者马晓澄、钟焯）人类细胞谱系大科学研究设施25日在广州启动建设，将绘制人类生命过程中的细胞动态演化图谱，构建数字细胞AI大模型，催生生物医药研究新范式。

这一设施是国家“十四五”重大科技基础设施，由中国科学院广州生物医药与健康研究院牵头，位于广州国际生物岛，规划建设周期4.5年，总建筑面积超5万平方米。

研究人员介绍，细胞是生命的基本单元。从受精卵开始，到发育成组织器官，再到衰老全过程中出现的所有细胞类型进行汇总和演变关系的绘制，就构成了“细胞谱系”。解析细胞谱系被誉为揭示生命发育与演变奥秘、操纵生命活动的“钥匙”。

该设施将以样品保活存储、空间多组学、先进成像等创新技术和装置研发为核心，集成人工智能等前沿技术，绘制涵盖发育、疾病、衰老三大维度的动态细胞图谱。

“这就像为生命编写一部详尽的‘细胞家谱’，让科学家乃至公众能够清晰追踪每个细胞的‘前世今生’。”广州健康院副院长、细胞谱系设施总指挥兼总工程师孙飞表示。

研究人员介绍，当前全球创新药研发耗时长、耗资大，但临床成功率低，部分原因在于药物研发主要在动物模型中进行，不能准确模拟人类生理系统反应。未来，细胞谱系设施有望用患者细胞信息打造一个“数字患者”，预演不同治疗手段在体内的治疗效果，实现“量体裁衣”式的精准治疗。

广州健康院研究员、细胞谱系设施副总指挥兼总工艺师陈捷凯表示，这一设施的建设将在生命科学仪器、试剂、软件和数据等方面产出一批创新性科技成果和产品，并进一步强化AI与数据资源整合，与龙头企业开展深度合作，加速科研成果向临床应用转化。