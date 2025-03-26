加快形成提振消费的强大合力（每月消费观察）

3月，“提振消费”无疑是经济领域的热词。

今年的《政府工作报告》，将“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”列为十大任务之首。

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》（以下简称《方案》），从8个方面提出了30项具体措施，针对性解决制约消费的突出矛盾问题。

“3·15”国际消费者权益日之际，媒体曝光多起侵害消费者权益的问题，市场监管总局指挥调度，第一时间派执法人员赶赴现场，净化消费环境，助力消费提振。

消费是拉动经济增长的主引擎，我国已连续10余年稳居全球第二大商品消费市场和最大网络零售市场。一系列举措密集出台，就是为了让广大居民增强消费信心，能消费、敢消费、愿消费。

增加收入，让百姓腰包更鼓能消费。收入是消费的基础，居民收入越高，就越有能力和信心进行消费。《方案》强调开展城乡居民增收促进行动，促进工资性收入合理增长，多措并举促进农民增收。可以说，将居民增收减负摆在提振消费的突出位置，契合国情与社会期待，也抓住了扩内需的牛鼻子。

值得注意的是，不仅实打实的到手收入影响消费能力，人们的收入预期对消费信心的影响也不容小觑。《方案》首次在促消费文件中强调稳股市、稳楼市，并提出相应举措，努力让老百姓的消费底气更足、预期更稳、信心更强，可谓对症下药，有的放矢。

着眼民生，让百姓没有后顾之忧敢消费。很多家庭不敢消费，是因为上有老、下有小，教育、医疗、养老的支出占大头儿，居民手头总想留点钱以备不时之需。《方案》在消费能力保障支持行动中，提出减轻家庭生育、养育、教育、医疗、养老等多方面负担。比如，研究建立育儿补贴制度，健全基本养老保险待遇合理调整机制等。再如，优化“一老一小”服务供给。推进全社会适老化改造，发展老年助餐服务。鼓励发展社区嵌入式托育、用人单位办托和托幼一体服务。这些举措真正将促消费和惠民生结合起来，解决居民后顾之忧，更能增强居民消费意愿。

政策协同，让百姓获得感强愿消费。提振消费需要各方面政策协同发力,财税、金融、产业、投资等各项经济社会政策都要体现促消费政策导向。比如，有网友感慨“有时间的时候没钱,有钱的时候没时间”。让人民群众有时间消费，需要休息休假权益保障等政策支撑。《方案》就“保障休息休假权益”提出相关举措，通过强化执行监督来落实带薪年休假制度，明确不得违法延长劳动者工作时间，同时鼓励弹性错峰休假。

与此同时，还要增加优质消费供给，持续释放多样化、差异化消费潜力，推动消费提质升级。持续优化消费环境，营造安全可靠、让人放心的消费环境，保障消费者能够安全消费、明白消费，全力提升消费维权效能，让消费者维权更加便捷、更加省心。

如此，加快形成提振消费的强大合力，改善消费条件，增加市场供给，优化消费环境，才能更好满足人民群众多层次、多样化消费需求，让消费主引擎继续保持强劲动力。

《 人民日报 》（ 2025年03月26日 19 版）