青年与新型消费“双向奔赴”（消费视窗·解码青年消费③）

​今年的《政府工作报告》提出，创新和丰富消费场景，加快数字、绿色、智能等新型消费发展。作为新的消费群体，青年人在新型消费上呈现何种特点？如何进一步推动青年消费向“新”而动？记者在多地进行了采访。

新产品——

看重“质价比”，关注使用体验

近日，随着“砰”一声清脆的发令枪响，第八届中国·安州环山环湖自行车公开赛在四川绵阳市开赛。“参加骑行、登山徒步等户外运动不仅能结识同好、分享快乐，更成为我感受生活的新方式。”青年参赛选手范蕾说。

点开她的朋友圈，足迹遍布四川。“我主要以省内的户外路线为主，先后购买了骑行车辆、头盔、码表、服装、眼镜、手套等装备。为爱好买单，为健康投资，这笔开支很值得！”范蕾说。

作为一项深入绿水青山、融入自然怀抱的生态友好型活动，户外运动颇受青年群体欢迎，带动相关产品消费持续走热。在得物APP社区，滑板、登山、骑行等“户外”相关内容搜索热度持续升温，户外帽、夹克、马甲等户外装备销量领先。以凤凰运动自行车为例，新增用户中95后占比达65%。

户外运动产品走俏，是年轻人实物消费向“新”而行的一个缩影。

专家介绍，新型消费是指基于新技术、新业态形成的消费行为和消费方式；从产品上看，主要包括智能家电、新能源汽车等体现数字、绿色、健康方向的消费品；从场景上看，主要以首发经济、冰雪经济、文旅经济等场景创新为代表；从业态上看，主要表现为即时零售、直播带货等消费新业态。

“越来越多年轻人追求新意十足的商品。”商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇认为，年轻人消费需求呈细分化，更加关注产品的实用性、美学设计和使用体验，精心挑选“质价比”更高的产品。

乐于尝试新科技产品。随着智能家居、机器人等科技产品的更新迭代，智能家居、网络电视等受到年轻人欢迎，他们尤其喜欢尝试带有AI功能的产品。

“国潮”产品受追捧。在服装方面，新中式服饰已经不再局限于传统样式，而是更多地融入现代设计元素。京东数据显示，2024年新中式外套、新中式衬衫、新中式连衣裙成交额同比分别增长5.5倍、5.2倍、1.9倍。

新场景——

首发经济、“人工智能+消费”等受喜爱

夜幕降临，江苏南京江宁织造博物馆的光影渐次亮起。伴随着悠扬的古琴声，《红楼梦》中的人物仿佛从书页中跃然而出，舞蹈演员们轻盈地穿梭在观众之间。这是南京推出的全国首个以《红楼梦》为主题的文化项目——《大梦·红楼》沉浸式展演空间。

“当前，首发经济、非遗市集、沉浸式文旅、潮玩体验店、创意咖啡馆等消费场景加速向‘新’，新意十足。”商务部市场运行和消费促进司司长李刚表示，商务部将组织开展“购在中国”系列活动，打造更多“必购、必吃、可玩、可观”的商旅文体健融合消费场景。

在江苏苏州乐园森林世界，青年们围着浑身点缀鲜花的“花神机器狗”，跟机器狗一起旋转跳跃。在湖北武汉东湖，浙江嘉兴的年轻游客左迪在无人驾驶游船上过了把瘾：“船没有驾驶舱，能按设定好的路线自动航行。游客还能拿着手柄开船，AI拓宽了旅行体验感。”

“消费新场景是消费新模式、新产品、新服务等的集成，对热爱生活、乐于尝鲜的青年人来说很有吸引力。”中国社科院财经战略研究院研究员依绍华说，从沉浸式夜游到“人工智能+消费”，随着更多科技成果在消费领域加快应用，消费新场景正不断激发消费潜能，受到年轻人喜爱。

人工智能刷新年轻人消费体验。美团旅行数据显示，今年3月以来，“智能机器狗”搜索量上涨343%，“武汉无人驾驶游船”搜索量同比上涨122%，大部分年轻用户给出高分好评。

新业态——

新创意、新模式激发消费热情

“本地正宗板鸭，皮酥肉香，滋味悠长，有喜欢的朋友点击下方链接即可下单……”近日，在江西芦溪县宣风镇“媛员土特产加工坊”，年轻主播王琳对着手机镜头，娴熟流畅地介绍当地产品，吸引直播间年轻粉丝们购买。

“我们积极做好直播带货业态，提升主播的专业水平和带货能力，让更多优质农产品出村进城。”工坊负责人方绍员说，当地特色产品吸引许多年轻顾客，直播销量稳中有升。

方绍员与该县大学生创新创业协会共同筹资建立了芦溪县电商直播教学基地，牵头组织乡村青年开展电商义务培训。截至目前，方绍员共参与助农直播30多场、电商直播近180场，带动农业企业、脱贫户和农产品展示馆销售农产品达1500万余元。

直播带货、即时零售……近年来，我国电子商务持续健康发展，催生网络销售新业态、新模式，以高质量供给引领青年消费新需求。

快手电商数据显示，年轻人偏爱智能家电，特别是高性价比数码类产品。今年以来，平台以旧换新国补活动的交易量持续高速增长，3月开始进入了销售小高峰。

在北京工作的年轻人陆涛说：“我在快手海信官方旗舰店购买了电视、冰箱、洗衣机、空调。”

“IP+消费”释放年轻人消费潜力。近日，本土咖啡品牌库迪与国产动画电影《哪吒之魔童闹海》联动，推出国潮主题周边联名套餐，通过美团等数字化平台同步首发预售。美团数据显示，3月17日联名活动正式开始当天，“库迪”“哪吒”搜索量较预售当天增长超3倍，库迪在美团上的团购订单量单日超过100万。

财政部相关负责人表示，当前新技术、新创意、新需求带动新的消费业态不断涌现，消费场景跨界融合带来新的增量消费需求。要针对青年人消费特点，进一步健全服务体系，推动创新和丰富消费场景，增加优质消费资源供给，释放青年人多样化、差异化消费潜力。

《 人民日报 》（ 2025年03月26日 19 版）