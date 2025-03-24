东北首条医疗低空运输通道贯通

科技日报讯 （记者张蕴）记者3月21日获悉，日前一箱紧急送检的患者采样标本搭载无人机从大连市妇女儿童医疗中心（集团）儿童院区起飞，仅用不到10分钟就运送到几公里外的白山路分部，完成了“低空紧急医疗物资配送项目”首航。这是东北地区医疗行业首次无人机紧急医疗物资配送飞行，标志着东北地区首条医疗低空运输通道正式贯通。

当日10时，大连市妇女儿童医疗中心（集团）儿童院区停机坪上，一架六旋翼医疗专用无人机起飞，依靠北斗导航精准定位，不到10分钟就穿越3.5公里城市空域，将医疗物资安全送达该中心（集团）白山路分部。

3.5公里航线首航成功，不仅扩大了之前设定的1.3公里的运输覆盖范围，更是在城市复杂空域环境下展现了技术方案的稳定性。通过低空运输通道，血液、检验样本、急救药品等物资可实现多院区快速传输，大幅节约了人力资源成本，为患者争取黄金救治时间。

大连市妇女儿童医疗中心（集团）院长王大庆介绍，无人机的运送不仅解决了人力资源的成本，为急危重患者争取了宝贵的时间，还为医疗资源的优化配置提供了新的方案，显著提升了集团的运营效率、服务质量和医疗安全，为百姓的健康保驾护航。未来，集团将继续探索“低空+医疗”的创新应用，推动智慧医疗与低空经济的深度融合，为辽宁乃至全国医疗高质量发展注入新的动力。

记者了解到，目前，项目团队正持续推进其他航线试飞工作，并对飞行路径规划、导航精度及应急响应机制进行系统优化，以提升整体运输效率与安全性。未来，保障提供方中国移动大连分公司也将依托自身技术优势，探索更多应用场景，助力城市智慧医疗体系建设。

中国移动大连分公司副总经理宋凯说，大连移动依托5G-A网络通感一体能力及行业数字化服务经验，成功为“中移凌云平台无人机紧急医疗物资配送项目”提供了高效可靠的航线和通信保障。下一步，大连移动将加速构建“平急结合”的立体化医疗运输体系，并持续探索低空经济在更多领域的应用，为城市高质量发展注入新动能。