养老机器人向我们走来

身穿花棉袄的人形机器人在春晚舞台上扭起秧歌；全球首个人形机器人半程马拉松宣告举办；各种人形机器人在世界机器人大会上颠锅炒菜、跑步翻越、收叠衣物、弹琴泡茶，大显身手……在人工智能与人形机器人迅猛发展的当今时代，你是否也畅想过有一天机器人“飞入寻常百姓家”，成为老龄化社会中的一股新生力量？

2025年全国两会上，全国政协委员、中国科学院计算技术研究所研究员张云泉建议将发展养老机器人纳入新的战略规划，重点推动社区和家庭养老机器人发展行动计划；全国人大代表、科大讯飞股份有限公司董事长刘庆峰指出，养老机器人的日常使用可能在未来3到5年内逐步变成现实。

实际上，我国机器人的应用场景已经在逐步向养老领域拓展。在广东深圳，部分养老院里有洗浴机器人、大小便护理机器人、辅助行走机器人等多款智能机器人“上岗”；在重庆，穿戴式外骨骼机器人帮助有肢体功能障碍的老年人进行智能化、个性化的康复训练；在江苏，国内首款养老机器人“大头阿亮”随时关照老人吃药、吃饭和休息，还能连接一系列健康管理和居家安全装置；在北京，长者陪伴机器人“小丽”集日程提醒、聊天、听歌、查菜谱、紧急呼叫等多种功能于一身，为老年人提供全方位的生活陪伴……

这些形态各异的机器人，不仅能照顾老年人的起居、监测健康动态、辅助康复训练，还能提供情绪价值，为老年人的生活带来了诸多便利。可以看出，机器人养老的畅想其实并不遥远。

2023年，工信部《人形机器人创新发展指导意见》明确了人形机器人2025年批量生产的目标，北京、上海、成都等多地政府设立专项基金支持技术研发；2025年，中国牵头制定的养老机器人国际标准（IEC 63310）正式发布，推动产业实现规范化；“具身智能”和“智能机器人”首次出现在2025年政府工作报告中，传递持续推进“人工智能+”行动的积极信号。

除了政策上的保驾护航，我们还应对人工智能技术的发展充满信心。目前，我国发展养老机器人已经具备充分的条件：5G、人工智能、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术蓬勃发展，AI芯片、传感器、伺服电机等关键零部件也日渐成熟。从以DeepSeek为代表的通用大模型横空出世，我们可以意识到，技术发展迭代的速度与多领域应用的潜力已经超乎想象。因此，面对人形机器人在融入养老领域时存在护理动作的精准度、情感交互的自然度、复杂环境下的动态处理、数据隐私泄露风险等需要进一步优化的技术问题，我们不妨以乐观的态度保持期待。

面对人口老龄化的基本国情、养老服务的迫切需求，在政策与技术的双重驱动下，机器人养老离我们已不再遥远。相信在未来，随着人工智能与人形机器人逐步实现技术突破、拓展应用领域、面向社会普及，养老机器人将为老龄化社会提供兼具功能性、安全性与人文关怀的智慧解决方案，我们也将迎来一个更加便捷、舒适的智慧养老时代。