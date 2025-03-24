温暖“一老一小” 幸福千家万户

在山东济宁任城区南苑街道“一老一小”服务中心，孩子们系上围裙，拿起擀面杖，有模有样擀着面皮，老人则巧手翻飞，把面皮捏成花瓣、元宝；江苏连云港海州区路南街道葵花社区的幼儿园里，每天都有老人来“打卡”，他们有的切磋棋艺，有的挥毫泼墨，欢声笑语不断；广东深圳南山区沙河街道一所托育园的草坪上，老人和孩子排着整齐的队伍，跟着节拍欢快起舞，其乐融融……同一片屋檐下的“一老一小”，勾勒出“老幼共托”的生动图景。

“一老一小”，是保障和改善民生的重要内容。年轻父母要上班，孩子谁来带？老人日常生活谁来帮？今年政府工作报告提出，“扩大普惠养老服务”“大力发展托幼一体服务，增加普惠托育服务供给”。“老有所养”“幼有所育”牵系每个家庭的幸福生活与美好未来。在一些城市，“老幼共托”模式渐成风尚，为解决“一老一小”照护难题提出新方案。

从需求端来看，老龄化趋势叠加生育支持政策不断出台，人们对养老托育服务的需求愈发迫切。托幼与养老，看似处于人生两端，需求却有诸多相似：幼儿园大多开在社区周围，以就近、便利为原则，居家养老服务亦如此；小朋友需要照看、辅助餐食等，与养老服务需求大同小异。对双职工家庭来说，如果能将老人和孩子安排在一起，压力能减轻不少。

供给侧，不少地方的幼儿园承受压力。将目光投向老年群体，探索“老幼共托”新模式，既能为老人提供生活照料、医疗护理，又能给孩子提供看护、教育等服务，让“朝阳”与“夕阳”在同一片屋檐下同享欢乐，既盘活了资源，也为托幼机构转型提供新路径。

黄发垂髫，怡然自乐。老人与孩子的互动往往能产生奇妙的“化学反应”。孩子们的活力感染着老年人，而老年人的知识、经验也熏陶影响孩子们。当绘本区添置书法角，滑梯旁有了适老化扶手，这种“时空折叠”催生出意外收获——孩子们围着老人学剪纸、老人跟着幼师做手指操，幸福跨越代际稳稳传递。

“老幼共托”的尝试，不仅是社会服务与照护模式的创新探索，也是积极应对我国人口形势变化的务实举措。不少企业、机构都很看好这一新模式，截至去年底，中国已有“老幼共托”相关企业36.2万余家。

不过也要看到，“老幼共托”可不是幼儿园加挂个牌子那么简单。托老和托幼虽有相似，但也有诸多不同，不仅需要的设施不同，对照护人员的能力要求也有所差异。而且，两类服务涉及不同管理主体，实现“1+1>2”，还需要建立跨部门的协调和“政策包”精准滴灌，从而扩大优质服务供给。

作为新生事物，“老幼共托”还面临诸多挑战。但只要全社会共同努力，定能为“一老一小”撑起一片温暖的晴空，让每一位老人都能安享晚年，让每一个孩子都能茁壮成长，真正实现老有颐养、幼有善育。