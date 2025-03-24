动起来，体重降下来（健身视野）

“国家喊咱来减肥！”今年全国两会期间，“体重管理”成为热词。“体重管理年”活动自去年6月启动以来，多地多部门推出各项政策，以体重管理的小切口，探索慢病防治的大工程。

科学运动，是减重的有效手段之一。体重管理门诊怎样开具运动处方？人工智能如何让锻炼更高效？社区能提供哪些服务？本报记者在江苏、山东、湖北等地进行了探访。

——编 者

医院引入运动指导师——

有了运动处方减重更科学

本报记者 白光迪

周末，在江苏省南京市中医院脂肪肝减重门诊，今年32岁的患者小姜正在进行针灸治疗。

去年11月，小姜体检时查出患有重度脂肪肝，血压、血糖等指标也异常。从小就是“小胖墩”的他，30岁之后体重一度达到230多斤。熬夜、暴饮暴食、缺乏运动是他肥胖的诱因。

“特别想改变，但试过节食和锻炼，短期内对减重有效，时间长了又反弹。而且运动完特别饿，吃得更多了。”失败的减重经历，让小姜失去信心。

小姜家住南京市中医院附近，在朋友的推荐下，他前往医院就诊，医生为他量身定制了减重方案。“首先要有信心，在科学的运动和饮食下，我们一定可以把体重减下来。”南京市中医院脂肪肝减重中心主任张彦亮为小姜打气。

2018年，南京市中医院开设脂肪肝减重门诊，2019年全年挂号总量为355人，这个数据在2024年达到了1.5万余人。

就诊人数为何迅速增长？运动指导师的设置成为关键。2022年，南京市中医院与南京体育学院建立合作，请来专业老师，探索为患者开具个性化的运动处方。

“很多医生都建议患者管住嘴、迈开腿，但患者对吃什么、怎么吃以及做什么运动、怎么运动都缺乏明确认识。”在张彦亮看来，要为患者提供细化的减重指导方案，需要营养科、中医科、康复科等多学科协同。

减重过程中，小姜学习到很多知识：大体重患者刚开始不能进行有氧运动，节食的减重效果不如少食多餐，运动时心率尽量稳定在每分钟120次至140次之间……“每天练什么动作、练到什么程度，运动指导师都会教我，这给了我坚持下去的动力。”小姜十分感慨，从最初做完一套八段锦都累，到如今可以慢跑3公里，他减到了170斤，血液指标恢复正常，脂肪肝也逐渐消失。

收获满满的还有运动指导师戴剑松。作为南京体育学院运动健康管理学院的副教授，他每周来医院为患者进行运动指导。“能用自己的专业知识服务大众，让更多人享受健康生活，非常有成就感！”戴剑松说。

体质监测中心提供健康指导——

借助人工智能锻炼更高效

本报记者 王 者

双臂弯曲、躯干伸直、腹部肌肉保持收紧，在山东省淄博市淄川区的一家健身房里，市民李治南正在练习平板支撑，汗水顺着他的额头往下滴。

李治南已经锻炼了一年多，成功减重80多斤。他的目标是再减重30斤，让体质指数（BMI）降到24以下。

不请私人教练，如何制定科学合理的运动计划？李治南掏出手机，打开山东省国民体质监测中心应用小程序，“瞧，我的训练计划是人工智能帮忙制定的，非常有效。”

手机页面上，12周训练计划细分为适应期、提升期和巩固期，每次运动的内容、时间和强度也都十分具体。

在李治南的帮助下，记者也在小程序上体验了一把。注册账号后进入“体质自测”页面，依次完成心肺功能、反应力、爆发力等测试后，再输入年龄、身高、体重等数据，最终，记者不仅详细了解了自己的体质状况，还收获了一份包含12周运动计划、饮食方案的减重指南。

据了解，这个小程序由山东省体育科学研究中心研发。用户可以评估自己的运动能力、获取运动计划、跟着视频一起练，让锻炼更科学、更有效。今年2月，小程序接入DeepSeek大模型，增加了人工智能运动指导功能，实现个人体质数据精准匹配、“运动处方”自动生成。

“中心精准对接不同人群的健康需求，推动健康关口前移。”山东省体育科学研究中心副主任田美丽说，“我们将充分运用大数据和人工智能技术，努力成为群众体重管理的好帮手。”

社区新增运动健康中心——

“爆改”闲置场馆健身更方便

本报记者 吴 君

在湖北省武汉市洪山体育中心社区运动健康中心，市民谭立凡是熟面孔。“我每周都会来这里运动两三次，每次一个半小时左右。练了两个多月，体重减了近20斤。”谭立凡说。

谭立凡今年27岁，身高1米77，此前体重一度飙升到210斤。“起初，我觉得自己还年轻，不用在意。”直到去年体检，发现多项身体指标超出正常范围，谭立凡才意识到肥胖带来的危害。

体重过大，再加上长期缺少锻炼，让谭立凡有点迷茫：怎么迈出减重的第一步？恰巧，单位附近的洪山体育中心社区运动健康中心建成，他决定前去试试。

2023年起，武汉市依托现有的体育场馆和设施资源，盘活闲置、低效的场馆和设施资源，开展社区运动健康中心建设试点工作，先后建成4个试点中心。

洪山体育中心社区运动健康中心以前是利用率不太高的功能用房，改造成健康中心后，周边不少居民前来体验。

“这里健身器材丰富，还配备了专业教练，费用远低于市面上的健身房。”谭立凡说。

不仅有专业教练，健康中心还设立了理疗室，聘请了专业的康复治疗师。“康复治疗师会结合运动者的需求，提供各项服务。”健康中心工作人员夏小川说。一次训练后，谭立凡肌肉有点拉伤，在康复治疗师的帮助下，他很快恢复。“这让我练得更放心。”谭立凡说。

“健康中心已经成为不少超重、肥胖人群的选择。一年多来，我们接待了20多名专门来减重的顾客。”夏小川说，“为落实‘体重管理年’，我们将组织公益减重活动，带动更多人拥抱健康。”

超重、肥胖人群运动干预建议

1

应以减脂为主要目标

推荐长时间中低强度有氧运动

每日进行一次或两次结合抗阻运动

2

进行有氧运动干预时建议从小运动量开始

逐步达到每天30分钟的中等至较大强度

3

存在运动风险的人群应适当降低运动强度

缩短每次运动时长

增加运动频率

4

遵循合理的运动流程

运动前做好热身准备

运动后进行充分拉伸

数据来源 国家卫生健康委

《 人民日报 》（ 2025年03月24日 15 版）