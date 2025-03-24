为困难群众陪诊助行、配送药品

前不久，社工彭芳来到住在湖北武汉汉阳区江堤街道的熊婆婆家里走访。一进门，她看见熊婆婆重度精神残疾的女儿正大口喘着粗气。

“你来得正好，这可怎么办啊！”熊婆婆焦急地说。“马上送医院。”彭芳急忙打车送她们到华中科技大学同济医学院附属协和医院呼吸内科。“小彭，我耳朵听不清，你跟医生说，我女儿肺上有结节。”熊婆婆叮嘱道。

“放心吧，大姐的情况我很熟。”彭芳说。排队候诊、检查、取药……临近中午，终于完成所有流程，彭芳背起一大袋药品，送熊婆婆母女返回家中。

熊婆婆今年77岁，丧偶后与49岁的女儿相依为命。熊婆婆今年1月查出患有肿瘤，女儿又有严重精神疾病，看病买药是她们生活中遇到的难题之一。近年来，湖北省民政厅在全省市州、区县陆续试点发展“服务类社会救助”。2023年起，汉阳区作为试点地区之一，将对困难群众的服务范围从助餐助洁等拓展到“陪诊助医”这一新领域。

服务对象如何确定？通过摸底调查，汉阳区将持有“社会救助证件及重症病例”的困难群众作为“陪诊助医”的服务对象，独居、空巢等特殊困难老人经社区推荐后，也被纳入服务范围。梳理后，汉阳区按“一人一档”原则建立了近2000人的信息档案。

汉阳区民政局按照政府购买服务的方式，招募社工机构为困难群众提供陪诊助行、特药配送、住院看护等服务。

“今年初，我们这一片的骑手加入了一个微信群，大家主动接单为困难群众代买药品、送药上门。”外卖骑手李文涛说，先要去困难群众家里取医保卡、病历、处方、药品清单等，有时还要去医院代开处方，药品要到指定医院或重症药房购买，有时要排一两个小时的队，一个单子跑下来比送四五个餐时间还长。不过，大家觉得这是很有意义的事。

近日，李文涛接单为一名患有肠癌的老年人代买造瘘袋和药品，他乘坐两个多小时公交车到位于洪山区的一家定点药房购买。“这些重症药品和医疗用品原价是1000多元，但在定点药房走医保报销流程后，患者自己只要花60多元，跑多远都值得。”李文涛说。

据悉，汉阳区探索由社工机构与辖区内多个平台公司的快递骑手合作。社工代困难群众发布购药需求，骑手自愿承接服务，按里程支付报酬。自2023年5月至今，汉阳区社工、志愿者等已为困难群众提供助医服务1338人次，其中陪诊625人次，特药配送713人次。

《 人民日报 》（ 2025年03月24日 13 版）