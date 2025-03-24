餐饮品牌要管好加盟店

近日，两家餐饮品牌杨铭宇黄焖鸡米饭和杨国福麻辣烫的加盟店，因食品安全问题被监管部门调查。

加盟店出问题，品牌方难辞其咎。连锁餐饮的加盟模式，虽然能在较短时期内覆盖更多地域和人群，带来经营红利，但也给品牌方提出了更高的管理要求并赋予更大的管理责任。守住食品安全底线，这是最基础的要求，也是最重大的责任。确保加盟门店食材储存、加工流程和环境卫生合法合规，所有员工未通过食品安全考核禁止上岗，都是必须制定且要严格遵守的规章制度。从目前情况看，涉事品牌方在监管上失察、失责，要承担应有的责任。此外，事发地的食品安全主管部门和第三方外卖平台有没有尽到应有的责任？也该作出必要的反思。

两次事件应该成为所有连锁餐饮品牌的深刻教训。加盟模式必须以供应链管理和品控能力的同步提升为前提。品牌方要扪心自问，在获取加盟利润的同时，监管有没有跟上？严格卫生条件的规章制度有没有落在实处？是否及时发现违规违法行为，发现之后有没有加大处罚力度，以警醒其他加盟门店？各品牌的自查自纠非常必要，这是对消费者权益的尊重，也是对行业发展的保护。

外部监管也要跟上。对各级主管部门来讲，落实食品安全监管责任要时时讲、事事讲，切勿抱侥幸心理。要加强对餐饮品牌各个门店、特别是加盟门店原料进货情况、加工制作流程、环境卫生标准的监督。要督促企业把“明厨亮灶”责任落实落细，帮助消费者看得到后厨的制作过程和卫生状况。第三方外卖平台也要担起责任，确保在平台上展示的餐饮门店许可证是真实的、确保消费者提出的投诉得到及时处理。

尤其应当鼓励，政府监管部门和外卖平台可以加强联系、沟通，聘任外卖骑手成为食品安全义务协管员，充分发挥他们频繁出入商家和接触消费者的优势，第一时间、第一现场掌握餐饮单位食品安全、环境卫生、从业人员健康卫生情况，及时发现并在公开渠道提示食品安全隐患，共同织密食品安全监管网。

《 人民日报 》（ 2025年03月24日 13 版）