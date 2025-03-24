唤醒“沉睡账户” 保障财产安全

在银行的业务中，常常会提到“沉睡账户”这个概念。什么是“沉睡账户”？

招联首席研究员董希淼介绍，“沉睡账户”主要包括5年及以上未发生存现、取现、转账、消费等主动交易，账户中有余额的活期储蓄账户或结算账户，以及到期不自动转存，且到期之日起5年及以上未发生主动交易的定期存款账户。

2023年以来，国家金融监督管理总局组织开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作。各家银行加大政策宣传力度，通过联系消费者，帮助其了解自身银行账户开立情况，及时查看、使用或注销冗余账户，唤醒沉睡的“钱袋子”。

“不少消费者办理过多张银行卡，但有的银行卡并未经常使用，这些银行卡账户就可能成为‘沉睡账户’。”董希淼说，“沉睡账户”收益较低，会导致消费者资金长期闲置，也可能使消费者面临电信诈骗风险。通过唤醒“沉睡账户”，消费者可以充分归集并妥善使用散落在账户中的资金，提升资产收益率，更好保障个人财产安全和合法权益。对银行而言，清理“沉睡账户”也有利于优化资源配置，提升金融服务质效。

消费者如何了解自己的“沉睡账户”情况呢？据介绍，银行会通过营业网点、官方网站、微信公众号等多渠道发布相关公告、提示，并通过电话外呼、手机短信、微信或手机银行推送消息等方式，对“沉睡账户”持有人进行提醒。消费者可关注各银行官网和公众号推送的有关信息，前往银行网点查询，也可通过“云闪付”手机应用的“一键查卡”功能，或是网银等查询银行卡账户，了解自己的账户状况。

为提升消费者唤醒“沉睡账户”的获得感，一些银行修订完善费用减免政策，对借记卡或存折丢失的客户减免挂失手续费。据江西金融监管局有关负责人介绍，消费者应注意，部分“沉睡账户”如无特殊减免，可能会收取借记卡年费或小额账户管理费等，消费者可咨询银行机构是否有减免政策，根据自身意愿继续保留账户或销户。

此外，专家提醒消费者，有不法分子会假冒银行工作人员，打着清理“沉睡账户”的幌子，骗取个人账户信息。对此，消费者应注意辨别，通过正规渠道办理相关业务。

天津金融监管局有关负责人提醒消费者，对陌生短信、电话、网络链接提高警惕。“提醒提示环节的目的在于通知触达，除必要的身份核实外，通知人不会向被通知人索要过多个人信息。如果在沟通过程中，消费者遇到通知人过分探询非必要信息的情况，例如被要求提供账号密码、验证码等信息或进行转账操作，应保持警惕，防范电信诈骗风险，谨慎点击或下载来历不明的链接、软件。”这位负责人说。

“消费者要提高防范意识，切莫出租、出借、出售本人名下的银行账户，以防被不法分子用于洗钱、电信网络诈骗和跨境网络赌博等违法行为。”董希淼说，如遇到疑似违法犯罪行为，应第一时间向公安机关报案，并联系开户银行对相关账户采取管控措施。

《 人民日报 》（ 2025年03月24日 10 版）