伊利荣膺“制造业诺贝尔奖”TPM最高奖

3月21日，全球制造业权威奖项——TPM（全球卓越制造）大奖颁奖典礼举行。凭借卓越的生产管理、技术创新和可持续发展实践能力，伊利旗下7家工厂荣膺多项大奖，是本次获奖数量最多的中国乳企。其中，乌兰察布工厂荣获TPM最高等级“世界奖”。

TPM系列奖被誉为“制造业诺贝尔奖”，是全球制造业“更快、更高、更强、更团结”的标杆。此次，伊利旗下多家工厂通过严苛评审、脱颖而出。除了乌兰察布工厂荣获最高级别的TPM“世界奖”之外，合肥伊利、金川三车间、天津伊利荣获TPM“特别奖”，黄冈伊利、定州伊利、大阳牧场荣获TPM“持续优秀奖”。截至目前，伊利有近40家工厂获得JIPM-TPM系列奖项，超过国内其他乳企获得该奖项工厂的数量总和。

这些成就的取得，离不开伊利以数智化推动品质升级的领先实践。伊利紧跟数字经济的时代浪潮，在数字化转型方面起步早、发展快、成果强，不断将数字技术运用到全产业链生态中，实现了从传统制造向“智能制造”的转变，逐渐成长为引领行业高质量发展的“数智伊利”。

聚焦“全球最优品质”，伊利率行业之先完成了全产业链的数字化和智能化技术覆盖。在牧场，数智化管理系统覆盖了奶牛的“衣食住行”，保障每一滴奶的品质；在工厂，结合物联网、人工智能等技术，实现了所有环节的自动化智能生产。目前，伊利全国所有工厂已完成智能化布局；在消费端，伊利打造“全域、全场景、全生命周期”的消费者数字化运营平台，依靠智能洞察系统，不断满足消费者的高品质多元需求。

伊利代表在现场接受颁奖

数智化是新型工业化的核心引擎，也是加快新质生产力发展的关键路径。面向新时代、新使命，伊利将继续坚守“伊利即品质”的企业信条，视品质如生命，以数智化驱动品质升级，为全球消费者提供更高品质的健康产品和服务，推动全球乳业迈向更智能、更美好的未来。