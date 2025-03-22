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健康“医”点通

春季如何养肝？中医推荐这六种绿色春菜

陈子源

2025年03月22日10:21 来源：人民网

春季，自然界阳气开始升发，是养肝的好时节。中医认为青色入肝，适量食用绿色食物能疏肝理气、清热解毒。哪些绿色食物适合春季食用，又该如何食用有效发挥其功效？为此，人民网采访了江苏省中医院感染（肝病）科副主任、主任中医师车军勇。

(责编：孙红丽、高雷)




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