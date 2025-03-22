春季如何养肝？中医推荐这六种绿色春菜

春季，自然界阳气开始升发，是养肝的好时节。中医认为青色入肝，适量食用绿色食物能疏肝理气、清热解毒。哪些绿色食物适合春季食用，又该如何食用有效发挥其功效？为此，人民网采访了江苏省中医院感染（肝病）科副主任、主任中医师车军勇。