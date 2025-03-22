摸清家底！我国掌握1.8万多种中药资源种类和分布信息

国务院新闻办公室3月21日举行国务院政策例行吹风会，国家中医药局副局长陆建伟在会上答记者问表示，中药资源是中医药产业发展的物质基础，国家对中药资源的保护和可持续利用非常重视。国家中医药局组织完成了全国中药资源普查，基本摸清了家底，掌握了1.8万多种中药资源种类和分布信息，国家给予很大支持。

陆建伟表示，“同时，我们跟相关部门共同协作，从科研角度来开展中药材的野生变家种，包括一些珍稀中药材代用品的研究等。目前我们常用的600多种中药材，已经有300多种能实现人工种植养殖，人工麝香等一批珍稀药材的人工繁育和替代品也实现了产业化生产，应该说能够满足群众用药的需求。”

陆建伟指出，随着近年来群众对中医药的需求增加和服务面不断扩大，中医药产业也是蓬勃发展，对中药资源需求不断加大，中药资源保护、开发和利用确实也面临很大压力。为此《意见》完整准确全面贯彻新发展理念，专门提出一系列针对性的举措。

首先要坚持资源保护优先。一方面，根据当前资源情况，与有关部门联合修订《野生药材资源保护管理条例》，同时完善相关的配套法规和制度。另一方面，要处理好使用和保护的关系，强化中药资源保护的顶层设计，科学制定中药资源保护的规划，保证中药资源可持续利用。

其次要合理有序地开发利用。加大中药资源相关领域的科研投入，特别是要强化资源保护的一些关键技术，突破一批珍稀中药资源仿生替代技术，同时要做好产业化工作的衔接，逐步减少对野生资源的依赖。

第三要推进中药资源的动态监测。加强中药资源监测网络建设，结合全国中药资源普查与有关部门在全国已经建设了很多监测点，通过监测及时掌握中药资源分布、储量和动态变化，完善中药材生产的相关统计，促进各个部门间数据的互用共享，强化信息分析、应用、预警，为产业发展科学决策提供重要的支撑。

陆建伟还表示，“下一步，我们会同有关部门加强对中药资源保护，加强中药资源基础研究和种养殖技术的攻关，多措并举促进中药资源可持续发展，更好地保障人民群众的用药需求。”