粤去年肺结核报告发病数同比下降

2025年3月24日是第30个“世界防治结核病日”。广东省公共卫生与重大疾病防治工作领导小组办公室20日发布消息称，2024年全省肺结核报告发病数和报告发病率较2023年分别下降8.9%和9.2%，结核病防治取得成效。

结核病是严重危害民众身体健康的重大传染病。中国新发结核病患者数为74.1万，在30个结核病高负担国家中估算结核病发病数排第三位，我国结核病疫情形势依然严峻，需要全社会联合起来消除结核危害。

广东各地不断优化结核病防治网络，持续提升结核病预防控制机构、定点医疗机构、综合医疗机构和基层医疗卫生机构的综合服务能力。

2012年以来，广东结核病防治工作成效显著，肺结核报告发病率下降了51%，全省发现并治疗了约72万例肺结核患者，成功治疗率保持在90%以上，死亡率维持在较低水平。

结核分枝杆菌潜伏感染者是结核病患者吗？如何避免感染者发病？广州市胸科医院肺结核科主任、耐药结核病诊疗中心主任邝浩斌表示，结核分枝杆菌潜伏感染者为机体内感染了结核分枝杆菌，可通过免疫检测手段检出，但无临床症状，也没有病原学或影像学方面活动结核病的证据，不具有传染性。

“个体感染后，约90%的感染者体内的结核分枝杆菌会进入潜伏感染状态，约5%至10%的感染者会在感染后的一生中发展为活动性结核病，尤其是新近感染的1年至2年内，所以感染者不等于得了结核病。”他说。

研究表明，对潜伏感染者开展预防性治疗，可以降低结核病发病风险。《中国结核病预防性治疗指南》建议与病原学阳性肺结核患者密切接触的5岁以下儿童感染者、与活动性肺结核患者密切接触的学生等高危人群开展预防性治疗，是降低结核病发病率、终止结核病流行的关键干预措施之一。

另外，加强体育锻炼、增加营养、注意劳逸结合，保证良好的睡眠，增加身体抵抗力，也可以一定程度降低结核病发病风险。

学生是结核病防控的重点人群，如何做好学校结核病防控？

广州市胸科医院副院长胡锦兴称，学生由于学习负担重、免疫系统仍在发育过程中、卡介苗的保护效力有限等因素，感染结核菌后容易发生结核病。校园内人群密集，一旦存在传染源，容易造成传播。

胡锦兴表示，做好学校结核病防控的关键在于落实新生入学体检结核病筛查，把好新生入学关，避免把传染源引入校园，与此同时，学校应严格落实晨午检、症状监测、因病缺勤病因追踪、教室/宿舍通风管理等日常防控措施，学生应该掌握结核病防治的基本知识，做到有病不隐瞒，及时就医。

专家提醒，肺结核是长期严重危害人民健康的慢性传染病，主要通过呼吸道传播，人人都有可能被感染。若咳嗽、咳痰2周以上，提示可能得了肺结核，要及时就诊。