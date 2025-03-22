中医专家：睡眠障碍是表象 应身心共治

睡眠障碍只是表象，背后隐藏着诸多健康问题。3月21日是世界睡眠日，长春市中医院睡眠门诊副主任战菊在接受记者采访时表示，生理因素和心理因素共同影响睡眠质量。

据《2025年中国睡眠健康调查报告》显示，中国18岁及以上人群睡眠困扰率为48.5%，女性(51.1%)高于男性(45.9%)，“00后”(18-24岁年龄组)最低，为24.6%。随着年龄的增长，睡眠困扰率逐渐上升。

睡眠困扰就是指入睡困难吗？战菊表示，这种认知不够全面，睡得着不一定睡得香、睡得好，“有的患者即便能入睡，睡眠时间很长，但起床后感觉非常疲劳，这就是非优质睡眠。”

睡眠问题的临床表现有很多，入睡困难、早醒、中途醒、睡眠浅、多梦、日间不适(白天没精神)，还可能伴有胸闷、心慌、气短、乏力、记忆力下降、不思饮食，并出现焦虑、抑郁或烦躁等情绪偏颇状态。

“睡眠问题的背后是情绪问题，情绪问题的背后是人格问题。”战菊说，从生理层面看，涉及经络、脏腑是否平衡，气血是否充足等；从心理层面看，包括生活工作带来的压力和负面情绪等。

有些患者能够感受到身体异常，但往往不会想到与睡眠有关。事实上，失眠会引发神经、内分泌、消化、循环等系统的问题，例如免疫力差、认知力下降、肥胖、面容憔悴、精力不足等。

睡眠是机体恢复精力、平衡心理的重要时刻，睡眠质量的好坏是衡量健康的一个重要标准。战菊表示，中医讲究顺应天地、四时自然规律地生活，以达到身心的和谐与健康。生活中，精神压力、焦虑、失眠等问题的产生，往往与人的作息有很大关系。真正解决睡眠问题需要注重身心共治，对于不同原因引起的失眠问题，要有针对性地展开治疗，注意调整生活作息习惯等。