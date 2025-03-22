医学是盾牌，而爱是暖阳

【听医者讲述】

每一次走进产科病房，都像是踏入承载着希望的港湾。这里混响着母亲轻柔的呼吸与新生儿清亮的啼哭，流转着期待与忐忑交织的目光。当医学的“硬支撑”遇见人文的“软关怀”，我逐渐懂得：唯有真正走进产妇的内心，才能将护理做到极致。

当妈妈的手微微颤抖，我们握住的是勇气

从怀孕、分娩到产后，一个妈妈会经历身体各个系统和激素水平的巨大变化，然而，孕产妇并不是传统意义上的病人。她们在产房里，心中饱含对即将到来的新生命的期待，却也藏着旁人难以体会的焦虑不安。

我记得，有一位孕妇，入院时紧紧攥着衣角，指节攥得发白，眼神四处闪躲。她非常紧张，甚至拒绝进入病房。我轻轻坐在她身边，握住她的手说：“别怕，我陪着你。我特别理解你，没到生孩子这一刻，可能我们都是没有做好准备的，当妈妈不容易。”

听完，她虽仍指尖冰凉，却渐渐不再抵触。我们聊起她给孩子准备的小衣裳，聊起她幻想过无数次的宝宝模样，直到她的嘴角漾开一丝笑意。我告诉她，分娩之前，每个人都会紧张，但医护专业的技术和支持鼓励会成为她最强的后盾，帮助她闯过这一关。最终，她顺利分娩，母子平安。

产科的特殊性在于我们既是专业医护人员，也是产妇的“影子姐妹”。待产室和产房里此起彼伏的胎心监护声里，有着无数这样的温情时刻：用指尖梳理被汗水浸湿的鬓发，在宫缩间隙喂一口温水，或是将新生儿的第一个拥抱献给正在产床上疲惫却无比幸福的母亲。正如一位产妇所言：“你们的眼睛会说话，让我觉得安心。”

新生儿的啼哭，是最动人的诗

婴儿的哭声，是世上最纯净的语言，不同的音调诉说着饥饿、发冷或不安，这是她们独特的“婴语”，更是最动人的诗。

曾有位剖宫产产妇，麻醉未退便急切询问：“孩子总在哭，是不是有问题？”我认真地洗了手，查看宝宝的尿裤，发现没有大小便，尿裤很干燥；我又看了看宝宝的肢端末梢的皮肤颜色，肤色红润；轻轻摸了摸小手小脚，手脚温暖，排除了低体温的可能性；接着，我用手指尖轻轻地拂过孩子的嘴唇，他没有追着我的手指左右晃动，也并不饿。

那只有一个可能性了：小家伙想找妈妈，他迷恋着母亲的气息。我微笑着对妈妈解释道：“孩子出生之后，对外界环境陌生。他喜欢妈妈身上的味道，喜欢趴在妈妈胸前听妈妈心跳的声音。刚刚儿科医生查体，把他从妈妈身边抱到了小婴儿车里，这么一会儿小家伙已经发现离开了妈妈。”

难道还有比这更让人惊喜的事吗？产妇眼角还凝着泪，嘴角却已扬起笑容。这种生命对生命的依恋恰似生命的密码，跨越言语，直抵人心。

护理是医学与人文的共鸣

我们医院的产科，75%的建档孕产妇属于高危孕产妇，这对医疗与护理都提出了双重挑战：既需要精准的急救技术筑起生命防线，又要以人文关怀点亮希望之光。抢救室里的分秒必争与掖被角的轻柔细致同样重要；监护仪器的实时数据与需要温暖掌心按摩的浮肿双腿都要及时关注。

新妈妈们焦虑的事情很多，我们尽力帮她们排忧解难。从孕期开始，我们就为孕妇提供孕产期的相关课程，产后还会进行多次宣教讲解。特别是母乳喂养，不仅是知识，还要帮助产妇掌握喂养技巧。此外，每个月、每个季度，产科护士都会参加医院组织的培训和讲座，学习最新的护理技术和理念。新妈妈们容易在孕期产生各种心理问题，我们提供正念减压课程，帮助产妇缓解分娩过程中的焦虑和压力；新妈妈们与宝宝的分离焦虑，有书写表达法让她们释放内心的不安和焦虑……

值夜班时常见这样的画面：护士为血压高的产妇监测血压，遵医嘱调节注射泵中降压药的泵速，还顺手塞给她温水；护士一边处理新妈妈的问题，一边安抚哭闹的新生儿……这些未被写进操作规程的细节，恰恰构成了最有温度的护理注脚。

护理的本质，是医学与人文的共鸣，产科更是如此。当托起新生命时，我们托起的不仅是孩子，更是一个家庭对未来的全部期许；当握住产妇颤抖的双手时，我们传递的是跨越痛苦的力量。这个岗位教会我最重要的一课：专业技术决定护理的高度，人文底蕴决定护理的温度。

（作者：张东颖，系北京协和医院产科二病房护士长，本报记者黄小异采访整理）